El paro repunta al 10,8%, la mayor subida en un primer trimestre desde 2013

El mercado laboral español inició el 2026 con un fuerte repunte de sus cifras de desempleo. La tasa de paro pasó del 9,9% al 10,8%, casi un punto, lo que representa la mayor subida en un primer trimestre desde 2013. Los arranques de año suelen ser malos y el efecto de las primeras contrataciones de Semana Santa (arrancó el 29 de marzo) no ha compensado la tradicional mordida sobre la ocupación que genera el fin de la campaña navideña y las reestructuraciones de comienzo de año.

Sube el paro -especialmente entre los menores de 20 años y las personas entre 40 y 50 años- y baja la ocupación -mayormente en el comercio- durante el primer trimestre. Más por el efecto calendario que por el hecho de que el mercado laboral atraviese un mal momento. En términos de ocupación sigue en máximos históricos y en términos de paro, a su menor nivel desde 2008, según los datos actualizados este martes por el INE de su encuesta de población activa (EPA). No obstante, las cifras sí apuntan a una cierta moderación del crecimiento del mercado laboral, en la línea del conjunto de la economía.

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La cifra de empleados cayó de enero a marzo en unas 170.000 personas, hasta un total de casi 22,3 millones de empleados. Es un descenso acusado, el doble que el registrado el año pasado y el mayor en un primer trimestre desde el fatídico 2020, cuando estalló la pandemia. Si se omite ese ejercicio, es la mayor bajada desde 2014.

El comercio ha sido el principal agujero del empleo este pasado trimestre, devorando casi 180.000 empleos. Transporte y hostelería también han restado, mientras que la educación, la industria manufacturera o las actividades sanitarias han compensado al alza, parcialmente.

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La principal diferencia de comportamiento con el arranque del año pasado se encuentra en el comercio, que en 2025 apenas restó (se perdieron menos de 14.000 efectivos) y este año ha sido un lastre de calado (con más de 180.000 empleos perdidos).

Crece más el empleo que la faena

A diferencia de otros ciclos económicos, en el actual está creciendo más el empleo que la actividad. Los datos actualizados de la EPA reflejan que el número de ocupados está creciendo a un ritmo del 2,4% interanual, mientras que el número de horas que dicho ocupados faenan crece al 0,9%. Un comportamiento que tiene varias lecturas y una de ellas es la expectativa de muchas empresas de que el ciclo de crecimiento se alargará, para lo que siguen incorporando personal y a un ritmo mayor de lo que les crece la actividad.

Los sectores cuyo volumen de horas trabajadas más está creciendo son las industrias extractivas (+24,4%), actividades financieras (+10,9%) y actividades administrativas (+9%). Por el contrario, está bajando en suministro de energía (-9,7%), información y comunicaciones (-9%) y empleadas del hogar (-3,7%).

Más hogares con todos sus miembros en paro

Uno de los principales datos que deja la EPA es el incremento del total de personas en paro. Desde el cuarto trimestre de 2025 al primero de 2026 dicho número ha crecido en 231.500 personas, hasta un total de 2,7 millones de desocupados. Esa tasa de 10,8%.

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Pero dentro de ese ascenso general, hay una tendencia más de fondo que revela una mayor vulnerabilidad. Y es que está aumentando el número de hogares en los que todos sus miembros están en paro y ninguno ingresa nada. Un escenario de máxima precariedad en el que se encuentran 544.300 familias en España, un 3,3% más que hace un año.