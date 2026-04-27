Sánchez inaugura este lunes el foro 'Invest in Spain Summit', que reúne a 75 multinaciones

El Gobierno organizará este lunes la segunda edición del 'Invest in Spain Summit', el gran foro que busca reforzar la atracción de la inversión extranjera directa en España e impulsar nuevas alianzas en sectores estratégicos, en un contexto marcado por la incertidumbre a nivel internacional.

Este gran foro internacional, que el año pasado estuvo interrumpido por el apagón, reunirá al Gobierno con 75 inversores extranjeros de 25 países para reforzar la atracción de inversión en España e impulsar nuevas alianzas.

El Teatro Real de Madrid acogerá la inauguración de este gran foro, que correrá a cargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contará también con la participación del vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. La clausura, encabezada por el Rey Felipe VI, tendrá lugar en la Galería de las Colecciones Reales.

El foro tiene como objetivos principales promover la inversión directa en España y reforzar la imagen del país como un destino prioritario de atracción de la inversión extranjera directa. El Gobierno está interesado en impulsar, específicamente, inversiones de valor añadido para que realmente se traduzcan en riqueza, en creación de empleo y en transferencia de tecnología.

En este contexto, desde el Ministerio de Economía han informado de que participarán más de 75 compañías internacionales de 25 países, muchas de ellas con presencia consolidada en España o con proyectos de inversión en estudio.

Uno de los elementos centrales del foro va a consistir en la celebración de 170 reuniones bilaterales, denominadas B2B, entre las empresas y el Gobierno. Además, el Ejecutivo facilitará cualquier encuentro entre consejeros autonómicos y aquellas empresas que muestren interés en invertir en una comunidad concreta.

Por parte del Gobierno, estarán presentes en esas reuniones representantes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; el de Transición Ecológica y Reto Demográfico; el de Industria y Turismo; el de Transformación Digital y Función Pública. Además, también se han programado encuentros con los ministerios de Defensa, Sanidad, Transporte, Hacienda y Vivienda.

Más del 25% de las empresas proceden de EE.UU.

De las 75 empresas que acudirán al foro, 19 proceden de Estados Unidos (el 25,3% del total), algo que no debería sorprender porque es desde hace tiempo y continúa siendo el principal inversor en España, según el Gobierno.

Junto a Estados Unidos también destaca la presencia de empresas que provienen de Reino Unido y de China, así como de otros países como por ejemplo Suiza, Japón, India, Alemania, Francia o Italia.

Además, el foro también contará con la participación de empresas procedentes de países como Canadá, Dinamarca, Singapur, Suecia o Marruecos, lo que demuestra que la base de inversores en España es cada vez más diversificada y global. De hecho, acudirán empresas de los cinco continentes.

Presencia destacada de empresas del sector TIC

Desde el punto de vista sectorial, las empresas que van a participar representan sectores estratégicos para la transformación económica y tecnológica de España, según han afirmado desde el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo.

Destaca especialmente la presencia de compañías en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), que es el sector que tiene mayor representación con la asistencia prevista de 18 compañías.

También estarán presentes sectores como la energía, especialmente vinculada a la transición energética, a la movilidad sostenible o las ciencias de la vida con empresas que operan en el sector de la salud y la biotecnología.

Pero, además, habrá empresas que representan otros sectores relevantes como por ejemplo la química, aeroespacial, agroalimentario, logística o financiero.

El Ejecutivo ha declinado aportar el listado concreto de empresas que participarán, ya que muchas de estas empresas quieren que se garantice la confidencialidad, puesto que desarrollar estos proyectos de inversión es largo y costoso y prefieren que se mantenga la discreción.

Edición del año pasado: movilizó 4.400 millones y 4.500 empleos

Desde Economía también se han trasladado los resultados de la primera edición, celebrada el año pasado y marcada por el apagón, tras la que se impulsaron proyectos por más de 4.400 millones de euros, asociados a más de 4.500 empleos.

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Esto confirma, según el Gobierno, que es un instrumento eficaz en la atracción y en la consolidación de inversión extranjera directa que añade valor, teniendo en cuenta que estas decisiones empresariales también requieren un periodo de maduración y de concreción de medio y largo plazo, por lo que es muy probable que estas cifras puedan incrementarse.