Ryanair prevé subidas de precio de los billetes de avión este verano por la guerra de Irán

Hace unas semanas, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, animaba a los consumidores a comprar sus billetes para el verano "cuanto antes" y anticipaba una subida de los precios debido a la subida de precios del queroseno por la guerra de Irán. Ryanair, la principal aerolínea en número de vuelos en España, ratifica esa tendencia y augura un alza de las tarifas en los meses de mayor demanda de vuelos.

"No soy Harry Potter, pero si la gente retrasa sus reservas y hay menos capacidad por parte de las aerolíneas (debido a cancelaciones), los precios de los billetes subirán. Hay que estar más cerca de las fechas clave para hacer predicciones. Julio, agosto y septiembre son los meses pico y estamos todavía en abril. No sabemos todavía qué va a pasar, pero la sensación es que los precios subirán", ha asegurado el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson. La compañía no facilita estimaciones propias porque no puede dar indicaciones económicas antes de su presentación de resultados el próximo 20 de mayo.

Y eso a pesar de que la aerolínea mantiene una cobertura ('hedging') de precios del queroseno del 80% "para los próximos doce meses", de forma que solo el 20% restante está expuesto a los precios del mercado. Lo que ha descartado el directivo es que vaya a haber cancelaciones de vuelos en el corto plazo, ya que la aerolínea mantiene sus previsiones de programación para la temporada que va de abril a octubre y que implican un 1,2 millones de asientos menos que en 2025 debido a la subida de tasas de Aena, como ya avanzó en otoño.

"La visibilidad que tenemos es hasta finales de mayo y junio, pero es verdad que algunos países están mejor posicionados que otros. El Reino Unido cerró sus refinerías y tendrá que importar (queroseno), España, sin embargo, está muy bien posicionada. Pero nadie puede garantizar nada en este momento", ha advertido Wilson. "Lo único seguro es que las tarifas de los aeropuertos subirán y el tráfico de Ryanair bajará", ha añadido.

La compañía podría anunciar a finales de verano un nuevo recorte de plazas, que afectaría por primera vez a todos los aeropuertos y no solo a los regionales debido a la falta de capacidad de muchos de ellos para crecer. "Hemos añadido asientos en Málaga y Alicante pero estamos al final del proceso porque son aeropuertos que empiezan a estar llenos, Madrid también está lleno para poner más aviones y Barcelona también, no veo a dónde podríamos ir", ha advertido Wilson.

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Ryanair ha decidido convocar una rueda de prensa este lunes, el mismo día que Aena reparte dividendos, para amenazar al gestor aeroportuario con un nuevo recorte de vuelos en los aeropuertos regionales si mantiene la subida de tarifas aeroportuarias y acusar al Gobierno español de no hacer nada (el Estado cuenta con el 51% del capital de Aena) más que embolsarse 834 millones de euros en dividendos. "Los aeropuertos regionales españoles siguen estando infrautilizados en casi un 70% y continúan perdiendo rutas, turistas y puestos de trabajo", ha afirmado.