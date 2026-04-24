La firma de hipotecas sobre viviendas crece un 16,3% en febrero y alcanza su nivel más alto en ese mes desde 2011

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 16,3% en febrero en comparación con el mismo mes de 2025, hasta alcanzar los 45.563 préstamos, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la cifra más elevada para un mes de febrero desde 2011.

El avance interanual registrado en febrero supera en diez puntos el crecimiento observado en enero, cuando la firma de hipotecas sobre viviendas aumentó un 6,3%. Con este nuevo incremento, este indicador encadena ya 20 meses consecutivos al alza.

El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios para vivienda se situó en febrero en el 2,88%, ligeramente por encima del 2,86% registrado en enero. Es, además, el nivel más alto desde noviembre, cuando alcanzó el 2,97%. Pese a este repunte, el tipo medio acumula 13 meses consecutivos por debajo del umbral del 3%.

El INE recuerda que el tipo de interés medio de las hipotecas sobre viviendas bajó en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años, nivel en el que se mantiene desde entonces. El plazo medio de estos préstamos se situó en 25 años durante el segundo mes del ejercicio.

También aumentó el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas, que creció un 11% interanual en febrero, hasta los 173.280 euros. Por su parte, el capital prestado se incrementó un 29%, hasta superar los 7.895 millones de euros.

En cuanto a la modalidad de los préstamos, el 35,2% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, mientras que el 64,8% se firmó a tipo fijo. El tipo de interés medio inicial fue del 3,03% en las hipotecas variables y del 2,78% en las de tipo fijo.

En comparación con enero, la firma de hipotecas sobre viviendas creció un 15,8% en febrero, mientras que el capital prestado avanzó un 18,5%. El importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda aumentó un 2,2% respecto al mes anterior.

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En el acumulado de los dos primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 10,1%. En el mismo periodo, el capital prestado ha subido un 22,3% y el importe medio de los préstamos concedidos ha crecido un 11,1%.