Reale compra el 18,9% de Canitas para desarrollar una red de servicios veterinarios en España

El grupo Reale anunció este lunes la compra del 18,9% de Canitas, dedicada a los servicios veterinarios, para desarrollar una red en España y diversificar su negocio. Aurica Capital, gestora de capital privado independiente que adquirió el 60% del accionariado de Canitas en 2023, conservará una participación mayoritaria y mantendrá la gestión de la compañía.

El acuerdo se configura como una alianza estratégica a largo plazo, orientada al desarrollo conjunto de soluciones para mascotas. En España hay 28 millones de animales de compañía, de los que unos 10 millones son perros, y es un mercado en expansión. Esta alianza reforzará la oferta de Reale Seguros y Reale Blue Service, la nueva compañía de servicios del grupo en España, en su vertical dedicada al cuidado de mascotas.

Canitas fue creada en 2012 por Eladio Álvarez Bocanegra y en la actualidad cuenta con la mayor red de España de clínicas propias, con 28 centros veterinarios y más de 150 profesionales que atienden a más de 50.000 mascotas.

La compañía ha desarrollado un modelo que ofrece una atención veterinaria integral mediante una única cuota mensual, sin copagos, límites ni carencias, y garantizando el acceso al servicio con independencia de la capacidad económica de los propietarios.

"El acuerdo estratégico con Canitas se enmarca en el plan de diversificación de servicios de Reale Group" y "se inicia en España, dentro de una visión de largo plazo que podría extenderse a otros países en los que Reale Group está presente", declaró el director general del grupo italiano, Luca Filippone. El CEO de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, añadió que Canitas es el "socio perfecto" para posicionar a la aseguradora en el mercado de mascotas.

El CEO de Canitas, Erik Mayol Gandou, destacó que "la entrada de Reale supone un paso muy relevante" para la empresa y que le permitirá "seguir acelerando" su expansión. Por Aurica Capital, el socio Martín Vargas destacó que Canitas ha experimentado un "crecimiento muy significativo" desde que el fondo entrara en 2023, "pasando de una presencia regional a consolidarse como una de las mayores redes de clínicas veterinarias propias en España".

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Un gasto en aumento

El volumen de negocio del sector según la asociación que lo agrupa (Aedpac) alcanza los 2.984 millones de euros anuales. Actualmente, en España operan más de 5.000 tiendas físicas de animales de compañía. Pero es el gasto por mascota el que hace especialmente atractivo el sector. Los españoles destinan de media 1.260 euros al año, distribuidos en alimentación (823 euros), servicios veterinarios (353 euros) y accesorios (83 euros). Este gasto ha crecido un 7,3% en dos años. En Europa, el gasto mensual por hogar en perros y gatos alcanza los 217 euros. Pero las medias ocultan la realidad de un gasto familiar que puede llegar a dispararse en algunos casos. Algunas razas, especialmente si provienen de canales de venta o criadores discutibles, son propensas a gastos veterinarios muy elevados. Cualquier visita a un veterinario se salda con un mínimo de entre 40-50 euros. Las vacunas aconsejables como la polivalente o la leishmaniosis son anuales (100 euros cada una aproximadamente) y la rabia se administra cada tres años. Operaciones del tipo esterilizaciones/castraciones, eliminación de tumores, cirugía de tejidos blandos (ingestión de cuerpos extraños), traumatología (fracturas, rotura de ligamento cruzado), limpiezas dentales y reparación de hernias son habituales y su coste es elevado, casi a escala humana.