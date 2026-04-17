Renuncia
El presidente y cofundador de Netflix, Reed Hastings, dejará la compañía en junio
El directivo ha confirmado su decisión de no presentarse a la reelección como presidente del Consejo de Administración
EFE
El presidente y cofundador del coloso del entretenimiento Netflix, Reed Hastings, anunció este jueves que abandonará la compañía definitivamente a finales de junio tras confirmar su decisión de no presentarse a la reelección como presidente del Consejo de Administración.
"El presidente del Consejo de Administración, Reed Hastings, nos ha comunicado que no se presentará a la reelección cuando finalice su mandato en la Junta General Anual de junio, para centrarse en su labor filantrópica y otros proyectos", indicó la compañía en un comunicado, coincidiendo con la publicación de sus resultados del primer trimestre de 2026.
Hastings dirigió la compañía desde su nacimiento en 1997 hasta enero de 2023, cuando informó que cedía el mando ejecutivo para ocupar la presidencia de la junta directiva.
Bajo esta nueva organización, la cúpula de Netflix se reestructuró con Ted Sarandos, quien ya ejercía como codirector ejecutivo y jefe de contenidos; y la Greg Peters, hasta ese momento director de operaciones de la empresa.
"Mi verdadera contribución en Netflix no fue una sola decisión; fue centrarme en la satisfacción de los miembros, construir una cultura que otros pudieran heredar y mejorar, y crear una empresa que fuera querida por sus miembros y tremendamente exitosa para las generaciones venideras”, indicó Hastings en el escrito.
Cofundador de la plataforma de contenidos en línea en 1997, Hastings se mantuvo como director ejecutivo de la empresa durante 25 años. Antes, estuvo detrás de proyectos como Pure Software, empresa que sacó a bolsa y que vendió el mismo año que nació Netflix.
Actualmente es miembro del consejo de administración de Bloomberg y Anthropic.
Fundada en 2021 por exempleados de OpenAI, Anthropic cuenta con el respaldo económico de gigantes de la tecnología como Amazon y Google, con 4.000 millones y 2.000 millones de dólares, respectivamente, para desarrollar modelos de sistemas de información y lenguaje a través de la IA.
Según los medios especializados, se espera que el mercado de la IA genere más de un billón de dólares en ingresos dentro de una década.
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