Makro crece un 8% en 2025 y se pone como objetivo los 2.000 millones de facturación

Makro, la compañía líder de distribución hostelera, ha dado a conocer este jueves sus resultados financieros del ejercicio fiscal 2024/2025. La compañía de origen neerlandés ha alcanzado los 1.875 millones de euros en ventas, lo que supone un crecimiento del 8% respecto al año anterior. Asimismo, el resultado neto ascendió a 31,8 millones de euros, un crecimiento de 14 millones respecto al ejercicio fiscal anterior.

Según ha puesto de manifiesto la compañía a través de un comunicado, los datos "vuelven a demostrar el acierto del plan estratégico a 2030 de la compañía y de las iniciativas puestas en marcha en el marco de este. Gracias a este plan, Makro encadena, un año más, un crecimiento sostenido en todos sus canales de venta y consolida su posición como socio estratégico e integral del sector HORECA".

Las ventas suben un 9%

Las ventas de Makro, que provienen de 200.000 clientes en el sector de la hostelería, han registrado un crecimiento del 9%, y ya representan más del 80% de las ventas totales de la compañía. Este resultado es fruto de la estrategia 100% mayorista y multicanal de Makro, en la que la atención personalizada juega un papel clave para poder ofrecer productos, soluciones y servicios que respondan a las necesidades de los hosteleros contribuyendo, a su vez, a su sostenibilidad económica.

"Estamos especialmente orgullosos de estos resultados porque son una muestra clara de la confianza que el sector HORECA deposita en Makro, en nuestro modelo de negocio y en las soluciones y servicios que desarrollamos para los hosteleros” ha afirmado Bertrand Mothe, CEO de Makro España. “Estamos donde queríamos estar y esperamos cerrar el año superando la barrera de los 2.000 millones de euros en ventas”.

Repuntan los ultrafrescos

Desglosando las cuentas por componentes concretos, la categoría de ultrafrescos (carne, pescado, frutas y verduras) registra un crecimiento del 14,4% - más de 3 puntos porcentuales respecto al registrado en el ejercicio anterior - y representa el 30,1% de las ventas totales. Este comportamiento refleja el compromiso de Makro con la mejora continua de su oferta, introduciendo nuevos productos y formatos orientados a la hostelería.

Por su parte, las ventas de marcas propias, con las que Makro ofrece más de 6.800 referencias bajo las enseñas METRO Chef, METRO Professional, METRO Premium, Rioba y Aro, crecen un 11% y representan el 40% de la facturación total.

Un sector cada vez más digital

Según las conclusiones alcanzadas por la compañía, la digitalización en hostelería ya es una realidad. Las compras realizadas por los clientes del Servicio de Distribución a través de los canales digitales de la compañía (tanto web como App) se han incrementado más de doce puntos en comparación con el ejercicio anterior, pasando del 48% al 61%.

Además, las ventas del marketplace —en el que Makro ofrece más de 250.000 referencias de equipamiento y complementos para hostelería tanto de marca propia como de otros proveedores—, crecen un 28,4% con respecto al año fiscal anterior, consolidando el éxito de esta plataforma entre los hosteleros.

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El objetivo de Makro de alcanzar los 3.000 millones de euros en ventas en 2030 se mantiene firme. Bertrand Mothe ha señalado: “Nuestro plan de crecimiento y transformación sigue el rumbo previsto. Abriremos una tercera plataforma regional en Málaga para impulsar todavía más nuestro Servicio de Distribución a Hostelería y reforzaremos el canal cash & carry con la apertura de nuevas tiendas en los próximos años”.