El FMI teme otra crisis de deuda por el impacto inflacionario de la guerra con Irán

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este miércoles de que muchos países llegan al nuevo episodio de presión inflacionaria provocado por la guerra en torno a Irán sin haber saneado antes sus cuentas públicas, con un margen fiscal muy reducido y con el riesgo de que se desencadene una nueva crisis de deuda que termine golpeando a la economía de los hogares.

En su último Monitor Fiscal, el organismo subraya que la dinámica de la deuda mundial siguió deteriorándose en 2025 y sitúa a los Gobiernos ante un dilema: proteger a la población frente al repunte de los precios o preservar el escaso espacio fiscal disponible. El FMI atribuye esta disyuntiva a la disrupción del suministro energético y al endurecimiento de las condiciones financieras derivados del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel.

A esta presión se suma, además, el aumento del déficit provocado por el incremento generalizado del gasto en defensa, en un contexto internacional marcado por nuevas y persistentes tensiones geopolíticas.

Según el informe, la deuda pública mundial alcanzó en 2025 aproximadamente el 94% del PIB y, si no se corrige el rumbo actual de las políticas económicas, superará el 100% en 2029, un umbral que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El FMI calcula además que, si el conflicto en torno a Irán se prolonga, la deuda global en riesgo —el indicador con el que mide la probabilidad de que empeoren en el futuro los ratios de deuda sobre PIB— podría aumentar otros cuatro puntos porcentuales.

“Requiere esfuerzo, pero es factible orientar la ayuda estatal de manera que no se usen recursos fiscales de forma excesiva, regresiva o difícil de revertir más adelante y, al mismo tiempo, se preserve la salud fiscal”, explica en una entrevista con EFE Rodrigo Valdés, director de Asuntos Fiscales del FMI. Valdés reconoce que, en algunos casos, eso obliga básicamente a reasignar fondos, una decisión que puede resultar dolorosa, pero que considera la única salida cuando el margen fiscal es muy limitado.

El exministro chileno de Hacienda añade que, cuando sí existe un mayor colchón presupuestario, tampoco conviene sobreactuar. “No resulta beneficioso para la economía intentar aplicar un estímulo fiscal desmedido, dado que nos enfrentamos a una crisis de oferta, y no a una de demanda. Por consiguiente, no es posible neutralizar la totalidad de sus efectos”, señala.

En este sentido, alerta del riesgo de que los Gobiernos terminen generando más demanda frente a una oferta de hidrocarburos temporalmente estrangulada por el cierre del estrecho de Ormuz, lo que alimentaría todavía más la inflación.

Por ello, insiste en que la respuesta fiscal debe ser selectiva, focalizada en los colectivos más vulnerables y de carácter temporal. Desde una perspectiva macroeconómica, añade, la actuación pública debe ser más contenida dentro del ciclo económico. Y recuerda que, por severo que sea el shock de oferta, sigue siendo imprescindible mejorar al mismo tiempo los balances de deuda pública.

El Monitor Fiscal advierte asimismo de que no solo preocupa el volumen de deuda, sino también su trayectoria. El encarecimiento global de los tipos de interés ha elevado los costes de financiación, mientras los déficits primarios se han vuelto “estructuralmente más amplios” y los mercados son cada vez más sensibles al estado de las finanzas públicas, estrechando aún más el margen de maniobra de los Estados.

Deuda por países

En el caso de Estados Unidos, el organismo destaca que mantiene déficits muy elevados, de entre el 7% y el 8% del PIB, pese a operar en niveles cercanos al pleno empleo, sin un plan creíble de consolidación fiscal y con una deuda que, según sus previsiones, pasará del 124% actual al 142% del PIB en 2031. El FMI también pone el foco en la gran rebaja fiscal impulsada por Donald Trump, que, según sus cálculos, añadirá cada año alrededor de un 0,75 % del PIB al déficit primario.

China, por su parte, mantiene su expansión fiscal, con déficits del 8% del PIB para reactivar el consumo y combatir la deflación, mientras que su deuda podría escalar hasta el 127% del PIB en el próximo lustro.

Japón, el país con mayor deuda del mundo desarrollado, en torno al 230% del PIB, ha mejorado su balance, aunque los rendimientos que paga se encuentran en máximos históricos, lo que despierta inquietud ante posibles efectos de contagio.

En Europa, el FMI aprecia un escenario similar al de 2025, con menor disciplina fiscal por el aumento del gasto en defensa, un espacio presupuestario más estrecho y el impacto añadido del envejecimiento demográfico.

Las economías emergentes, mucho más expuestas a los efectos de la guerra contra Irán, parten además con menos colchón fiscal, vencimientos de deuda más cortos y primas de riesgo más elevadas.

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Dentro de este grupo, los países de bajos ingresos soportan una presión aún mayor, con rendimientos en niveles récord y una reducción de las ayudas al desarrollo.