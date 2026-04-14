Bitcoin y Ethereum esquivan la guerra en Irán con subidas del 1% y 6% durante el mes de marzo

Bitcoin y Ethereum se libran de la ‘quema’. En un mes de marzo marcado por la volatilidad de los mercados a causa de la guerra en Irán, con precios que subían y bajaban constantemente, y con las materias primas como el petróleo todos los días observadas con lupa, varios criptoactivos consiguieron ‘sobrevivir’ e incluso crecer. Así lo recoge el último informe de Binance Research, donde explican que los mercados financieros globales mostraron señales mixtas en marzo, con un aumento del 1,8% en la capitalización total del mercado de criptomonedas.

Se recupera la mentalidad de refugio. Desde el inicio del conflicto con Irán en 2026, Bitcoin y Ethereum registraron rentabilidades del 1% y 6% respectivamente en los primeros 32 días (alcanzando máximos del 14% y 22%). Los dos principales criptoactivos superaron significativamente a mercados tradicionales como el S&P 500 (-8%), el índice Mag 7 (-10%), el SOXX (-12%), los mercados emergentes (EEM, -13%) y materias primas como el cobre (-8%), el oro (-13%) y la plata (-22%).

Cierto es que, por su aversión al riesgo, era predecible algún tipo de caída en este tipo de mercado tan volátil. Y así fue durante las primeras jornadas del conflicto. Tras ello, el mercado cripto se recuperó rápidamente, respaldado por su liquidez sin límites (las 24 horas del día) y una demanda institucional constante, reforzando su narrativa como “activo supranacional”.

Aumento de los ETF al contado de Bitcoin

Si algo dejó relevante el mes de marzo ha sido el creciente interés por este tipo de herramientas financieras: los ETF al contado (fondos cotizados) de Bitcoin. En total, según datos de Binance Research, los flujos alcanzaron aproximadamente 1.200 millones de dólares, el primer mes positivo de 2026. Morgan Stanley ha movido ficha y también ha lanzado su propio producto.

En paralelo, la demanda institucional continuó siendo un pilar clave del mercado. Tesorerías corporativas, ETF y grandes holders en cadena han contribuido a sostener los precios en un entorno adverso, consolidando el papel de los activos digitales dentro de carteras diversificadas.

Innovación financiera. Strategy intensificó su estrategia de acumulación mediante la emisión de acciones preferentes STRC, recaudando nada más ni nada menos que 1.560 millones de dólares en marzo y financiando el 50% de las compras de bitcoin del mes. El volumen de negociación de STRC creció un 95% mensual. De hecho, la empresa de Michael Saylor, fue la única que lideró las compras durante el tercer mes del año, pues las compañías dejaron de comprar la criptomoneda durante dicho mes.

Inteligencia artificial y blockchain

La frontera entre la inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas se está borrando a una velocidad de vértigo. Según el informe, estamos siendo testigos de un fenómeno sin precedentes: el nacimiento masivo de agentes de IA con ‘DNI’ propio en la cadena de bloques (blockchain). Es decir, que un agente de IA ya no es solo un chat inteligente; es un programa capaz de tomar decisiones y realizar transacciones económicas por sí mismo. Gracias a un nuevo estándar tecnológico (llamado ERC-8004), estos entes digitales ahora tienen una identidad oficial y segura en el mundo cripto. Las cifras hablan por sí solas: en apenas un par de meses, el número de estos ‘empleados digitales’ registrados ha pasado de unos humildes 337 a superar los 162.000.

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“Más allá de la volatilidad a corto plazo, estamos viendo señales claras de maduración del mercado, con una mayor resiliencia, nuevos modelos de demanda estructural y avances tecnológicos significativos”, afirma Javier García de la Torre, director de Binance para España y Portugal. “Estos factores podrían sentar las bases para la próxima fase de crecimiento del ecosistema”, concluye.