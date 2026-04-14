La CECA cruza la cota histórica de los 1.000 millones de inversión en Obra Social

Las 22 fundaciones y cajas de ahorro que agrupan la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) rompen la barrera de los 1.000 millones en inversión social. Las entidades de la patronal bancaria, que representan un 40% del sistema financiero español, han celebrado la cifra "emblemática" en su última Asamblea General que las coloca como el mayor inversor social privado del país.

“La Obra Social, desde nuestros orígenes, ha sido la seña de identidad más profunda de nuestro sector", ha señalado el presidente de CECA, Isidro Fainé, este martes. "Se trata de una cifra emblemática que confirma a nuestras entidades como el mayor inversor social privado del país”. Fainé ha agredido la colaboración de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (ESGB) además del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI).

Dentro de este importe, la Fundación La Caixa aportó 655 millones de euros que se repartió a través de 92.000 actividades y alcanzaron los 36 millones de beneficiarios. Además de La Caixa, la patronal también agrupa a Unicaja, Ibercaja, Abanca, Kutxabank y Cecabank.

En cuanto al desglose por ámbitos, las áreas con mayor tirón fueron de Medioambiente, cuya inversión repuntó un 155% e Investigación, con un alza del 47,83%. En paralelo, 214 millones de euros se destinaron a más de 4,2 millones de beneficiarios para programas que combaten la pobreza.

Le seguía la inversión en programas de Bienestar Físico y Mental, con 87 millones de euros que se repartió entre más de 1,5 millones de beneficiarios. En tercer lugar, se situó programas asistenciales de salud, con un desembolso de 56 millones de euros. Por otro lado, en el ámbito de Cultura, la CECA destinó un total de 850 millones de euros a cerca de 24.000 actividades. Luego, en el mundo deportivo, CECA fue responsable por 880.000 euros en patrocinios deportivos, con más de 722.356 beneficiarios.

Además, desde que entró en vigor la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias en 2013, la CECA ha destinado 9.734 millones de euros a un promedio de 32 millones de beneficiarios al año.

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El director general de CECA, Antonio Romero, ha subrayado la urgencia de "reforzar la competitividad de Europa mediante una simplificación regulatoria que permita un marco más ágil y eficiente, capaz de impulsar el crecimiento económico y fortalecer la capacidad de las entidades financieras".