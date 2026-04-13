La guerra en Irán provoca la mayor caída de las reservas de la OPEP desde 1980: el cierre de Ormuz hunde la producción en 8 millones

El cártel de países exportadores ha sufrido un revés histórico en sus reservas del oro negro. El desenlace de la guerra en Oriente Próximo ha lastrado la producción diaria del crudo y ha dejado un agujero en 7,88 millones de barriles diarios, hasta quedarse con una producción diaria en 20,79 millones. El último boletín mensual que elabora la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha arrojado que el cierre de la franja marítima de Ormuz ha provocado la mayor caída de producción desde 1980 y ha superado el shock que el mercado vivió en 2020, tras el estallido de la crisis energética. En 2020, el inventario de la OPEP se desplomó en 6,28 millones de barriles diarios como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

La contienda estadounidense-israelí ha colapsado el paso del petróleo a través del estrecho de Ormuz, una arteria en el Golfo Pérsico que suministra una quinta parte del petróleo mundial y un grifo clave para miembros como Irak, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, según el informe. Irak fue el país más perjudicado por el cierre y el estallido de la guerra a finales de febrero, según ha destacado este lunes la organización.

Como consecuencia, el organismo afincado en Viena ha rebajado sus previsiones de demanda para el segundo trimestre en 500.000 barriles diarios. La OPEP ha intentado abastecer el mercado con más suministro con una liberación en su última cita mensual para apoyar a la Agencia Internacional de Energía (AIE), tras su histórica liberación de reservas.

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El precio del petróleo se acerca de nuevo al terreno del triple dígito este lunes tras el fracaso de las negociaciones de paz en Islamabad (Pakistán) este fin de semana y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera un bloqueo naval de la arteria.