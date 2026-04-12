Estas son las siete nuevas patologías que permitirán acceder a la jubilación anticipada: "Es un avance histórico"

Un avance "histórico". La Seguridad Social ha aprobado la inclusión de siete nuevas patologías en el procedimiento de jubilación anticipada de personas trabajadoras con un grado de discapacidad que sea igual o superior al 45%. Lo ha hecho de la mano de Cermi, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y para Jesús Carlos Laiglesia, presidente de la plataforma en Aragón, es un "reconocimiento a la realidad de personas con enfermedades graves que limitan su vida laboral".

Desde esta organización aseguran que será positiva para los que padecen las enfermedades incluidas. Estas son espina bífida, Párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), Huntington, amiloidosis por transtiretina variante, esclerosis sistémica, y enfermedad renal crónica (estadio G5).

Para poder implantar esta medida que permite adelantar la jubilación a los 56 años, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a incorporar las citadas patologías al Anexo del Real Decreto 1851/2009. Una vez se haya realizado esta modificación, los trabajadores que estén afectados por estas patologías podrán anticipar su edad de jubilación a los 56 años sin que ello suponga una reducción de la cuantía de su pensión siempre y cuando estén dados de alta o en situación asimilada a la de alta (es decir, la ley considera como si lo estuvieras, como si estás de baja médica o de excedencia, entre otros) en el momento en el que se diagnostica la patología que les da derecho a esa prestación; y acreditar 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral, dentro de los cuales cinco han tenido que verse afectados por la enfermedad.

"Aunque 15 años de cotización puedan parecer pocos, para las personas con estas características resulta muy difícil alcanzarlos debido a los problemas de salud que sufren", sostiene Laiglesia. Por eso, considera que los criterios que se han establecido son "justos" y "garantizan que la medida llegue a quienes realmente la necesitan, que son personas con una discapacidad significativa y con una trayectoria laboral afectada por estas patologías durante varios años".

En esta misma línea, opina que la inclusión de nuevas patologías en la jubilación anticipada no va a generar reticencias en las empresas a la hora de contratar a las personas que sufren estas enfermedades y tienen un grado de discapacidad igual o mayor al 45%. "Es una medida de justicia social que reconoce derechos a las personas con discapacidad y no representa un coste adicional para ellas", defiende.

Precisamente por esto, Laiglesia desliza que en un futuro trabajarán porque se incluyan en la lista más patologías. Pero por el momento sus esfuerzos se centran en que esta medida "se aplique y consolide correctamente", ya que asegura que han llegado a ella gracias a un "trabajo constante de Cermi Estatal y del movimiento asociativo". "Es fruto de años de reivindicación del movimiento asociativo y sienta un precedente que debemos consolidar y ampliar", afirma.

Laiglesia remarca que desde Cermi seguirán "trabajando para incorporar otras enfermedades graves que hoy no están contempladas y para que los procedimientos sean más ágiles, de forma que ninguna persona que lo necesite quede fuera". "Es un avance histórico en equidad y en derechos para las personas con discapacidad que padecen enfermedades graves", asegura.