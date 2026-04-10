La riqueza de las familias marca un nuevo récord en 2025 con 2,6 billones, un 11 % más.

La riqueza financiera neta de las familias españolas, la diferencia entre los ahorros y deudas que acumulan, se situó en 2,645 billones de euros al finalizar 2025, un 11 % más que un año antes, y alcanzó un nuevo récord.

Según las Cuentas Financieras de la Economía Española, publicadas este viernes por el Banco de España, la riqueza financiera representaba en diciembre del año pasado el 156,8 % del PIB, superando el promedio desde 2022, que era del 149,1 %.

Los activos financieros de los hogares (dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta) aumentaron en 292.100 millones de euros con respecto a un año antes y alcanzaron los 3,436 billones de euros, un 9,3 % más que a diciembre de 2024, y en relación al PIB se situaron en el 203,7 %, frente al 196,8 % de 2024.

El avance de la riqueza neta en 2025 se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente de las participaciones en el capital y fondos de inversión, según el Banco de España.

En cuanto a la naturaleza de los activos, las participaciones de capital y los fondos de inversión registraron un ligero aumento; mientras que el efectivo y los depósitos evolucionaron a la baja.

El efectivo y los depósitos, aunque representan el 33,4 % del total de los activos financieros, se situaron en niveles mínimos de los últimos treinta años al acabar 2025.

Por el contrario, las participaciones en el capital, con un peso del 32,3 % -muy cercano al de los depósitos-, y en fondos de inversión se encuentran cerca del máximo.

La deuda de familias y empresas

La deuda de los hogares aumentó un 3,88 % hasta los 723.000 millones de euros en 2025, frente a los 696.000 millones con que cerró 2024, aunque con relación al PIB se redujo, al situarse en el 42,8 %, su nivel más bajo desde finales de 1999.

Por su parte, la deuda consolidada de las empresas aumentó un 0,76 %, hasta los 1,056 billones de euros en 2025, frente a los 1,048 billones en 2024, si bien en relación al PIB descendió al 62,6 %, un mínimo que no alcanzaba desde el tercer trimestre de 2001.

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Las operaciones financieras consolidadas en términos acumulados de los activos financieros totales de las empresas se mantenían en el 4,1 % del PIB al finalizar 2025, similar al promedio registrado desde 2022, mientras que los de los hogares aumentaron hasta el 5,6 %, frente al 3,4 % que hubo en promedio desde esa fecha.