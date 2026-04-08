TELECOMUNICACIONES
Digi sufre una caída del servicio en España y deja sin llamadas de voz a sus clientes
Miles de usuarios sufrieron fallos en los servicios de voz desde las 10.00 horas de este miércoles y algunos también se quejaron de la pérdida de la conexión a internet por una incidencia que la compañía confirma que ya está "completamente resuelta"
D. P. P.
Digi sufrió un problema de caída de su red móvil a nivel nacional este miércoles Miles de clientes reportaron la interrupción del servicio de llamadas de voz en muy diferentes zonas de España, según ha confirmado la propia compañía y constata la plataforma especializada en el análisis de incidencias de telecomunicaciones Downdetector.
La incidencia general se concentró en la salida y entrada de llamadas de voz, pero algunos usuarios también denunciaban la pérdida del servicio de internet. "Esta mañana hemos registrado una incidencia que ha afectado parcialmente a servicios de voz y datos móviles, que ya ha sido completamente resuelta", explican fuentes oficiales de Digi. "Confirmamos que todos nuestros servicios funcionan con normalidad. Desde un primer momento, activamos nuestros protocolos y trabajamos de forma prioritaria para restablecer el servicio que ya funciona con total normalidad", sentencian.
Los reportes y quejas arrancaron a las 10.00 horas hasta acumular miles de denuncias públicas, y empezaron a contenerse poco a poco a partir de las 11.30 horas, y se estabilizaron desde las 12.00 horas, según la evolución analizada por Downdetector. Digi se ha convertido desde hace años en la operadora que más crece y que más clientes suma en el mercado español gracias a una estrategia de tarifas agresivas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
- Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro
- El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
- Reabre al tráfico la autovía A-4 a su paso por Córdoba tras el vuelco de un camión durante la madrugada
- Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral
- El Ayuntamiento de Córdoba cede Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre por un canon de 2,5 millones y durante 75 años
- Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
- Manuel Torralbo presenta el equipo con el que acude a la reelección como rector en la UCO, con cambios en el organigrama