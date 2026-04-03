Aviones de combate y una 'Flota Dorada': la Casa Blanca plantea un presupuesto bélico de 1,5 billones, el mayor aumento desde la Segunda Guerra Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto al Congreso un presupuesto bélico de 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros) para 2027 con la intención de dar un balón de oxígeno a su maquinaria militar mediante amplios recortes presupuestarios a numerosas agencias gubernamentales.

Entre ellas, las más afectadas por los recortes serán programas de energía y clima, con un recorte de 15.000 millones de dólares (13.000 millones de euros), además de aquellas iniciativas bajo el paraguas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, en inglés), ciencia y ayuda internacional. Una de las medidas plantea poner fin a los incentivos vinculados a la investigación del cambio climático, los vehículos eléctricos, y programas vinculados al mes del Orgullo.

La Casa Blanca ha publicado el borrador este viernes, reservando 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros) para defensa dentro de un presupuesto total de 2,2 billones (1,9 billones de euros), lo que supone un aumento del 42% con respecto a los 1 billón de dólares (867.860 millones de euros) destinados a fines militares el año pasado. Este incremento de financiación al Pentágono, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, contempla un periodo más largo de guerra en Oriente Próximo, con financiación destinada a aviones de combate, una Cúpula Dorada, aumentos salariales para los soldados, drones y mayo uso de la inteligencia artificial (IA) en el campo de batalla.

"Estamos en guerra. No podemos ocuparnos de las guarderías", afirmó Trump en un acto privado en la Casa Blanca este viernes. "No nos es posible ocuparnos de las guarderías, de Medicaid, de Medicare. Eso se puede hacer a nivel estatal, no se puede hacer a nivel federal", aseveró.

Como parte de este nuevo plan, la Administración de Trump busca reducir en un 10% el gasto no discrecional que no está destinado a defensa, lo que equivale a unos 73.000 millones de dólares (63.353 millones de euros).

Aviones de caza, una 'Flota Dorada' e IA

En cuanto al desglose concreto, el Gobierno busca reservar 65.000 millones de dólares para la construcción naval de una llamada Flota Dorada de 18 buques de combate y 16 buques que no formarán parte de la fuerza de combate. "A medida que las aguas de todo el mundo se convierten en un escenario cada vez más disputado, es imprescindible que Estados Unidos sea capaz de suministrar de manera eficiente las diversas plataformas navales que necesita, incluyendo tanto buques de combate como buques auxiliares, para garantizar el control del dominio marítimo y la disuasión", detalla el borrador.

Además, más allá del combate marítimo, busca adquirir 12 tipos de munición esenciales para "defender la patria" y construir la Cúpula Dorada. Entre otras medidas, Trump busca seguir adelante con el desarrollo del caza F-47, un avión de sexta generación que el Gobierno pretende poner en servicio para 2028. Estos presupuestos también financiarán una subida salarial del 7% para las tropas junior del Ejército. El Gobierno también pretende reforzar su sector nuclear mediante la modernización de la industria, así como mediante la creación de drones no tripulados y el uso de la IA en el campo de batalla, a través de su Plan de Acción para la IA de Estados Unidos (America's AI Action Plan, en inglés).

Noticias relacionadas

Un balance en rojo y 39 billones en deuda

Estos presupuestos ambiciones llegan mientras Estados Unidos maneja un déficit anual de 2 billones de dólares (1,7 billones de euros) y una deuda que supera los 39 billones de dólares (33,8 billones de euros). Además, el Congreso sigue inmerso en un debate sobre los presupuestos de 2026.