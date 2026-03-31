Desconvocada la huelga de handling en Menzies, que opera en siete aeropuertos españoles

El sector aéreo de FeSMC-UGT ha anunciado la desconvocatoria de la huelga planteada para los próximos días en la empresa de handling Menzies, que opera en siete aeropuertos españoles, incluidos Barcelona o Palma de Mallorca, una vez alcanzado un acuerdo en el seno del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), según un comunicado.

En consecuencia, la firma se compromete a subsanar los puntos relacionados con las garantías personales económicas de los trabajadores subrogados, corrigiendo las diferencias en los 'ad personan' tanto fijos como variables y las jornadas anuales garantizadas.

Además, la gestión de los excesos de jornada y la programación correcta de los turnos serán analizados y mejorados para una correcta implementación de los mismos.

Menzies, igualmente, se compromete a comenzar una negociación sobre el empleo durante el mes de abril, siendo una cuestión constantemente solicitada por el sindicato por "la situación precaria de las plantillas de los diferentes aeropuertos".

En conclusión, el sector aéreo de FeSMC-UGT se ha mostrado satisfecho por el acuerdo alcanzado, pero al mismo tiempo ha avisado de que seguirá vigilante para que el cumplimiento de dicho acuerdo sea "real, ágil y efectivo".

"Es necesario dejar de maltratar a la plantilla de Menzies y esperamos que esta sea la última vez en que tengamos que llegar a esta situación para reivindicar lo que es justo para todos los trabajadores y las trabajadoras", ha añadido en la nota de prensa.

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Precisamente, los trabajadores de otra empresa del sector, Groundforce (firma de handling de Globalia), comenzaron una huelga indefinida ayer lunes, que afecta a 12 aeropuertos españoles. En concreto, los parones convocados por UGT, CCOO y USO se producirán los lunes, miercoles y viernes, bajo tres tramos horarios: entre 05.00-07.00, entre 11.00-17.00 y 22.00-00.00.