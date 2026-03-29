Cuando la marca es sinónimo de fiabilidad

Existe una tipología de empresa de la que lo único que se puede decir es que si existieran muchas más como ella el salto adelante que daría la economía de este país sería notable y muy solvente. Quizá el único secreto esté en la capacidad gestora de las personas que tienen al frente o, quizá, un conjunto de circunstancias más allá de ello. El caso es que este perfil de empresa mediana, familiar y profundamente enraizada en su territorio, es un modelo cuando menos a conocer y valorar.

Una de estas empresas cordobesas es RAHI, fundada hace cincuenta años por el electricista José Rangel Gamero y que dirigen hoy sus hijos Juan de Dios y José. Una empresa especializada en instalaciones eléctricas de baja y media tensión, domótica, alumbrado público, fibra óptica, telecomunicaciones, sistemas contra incendios y soluciones de sonido, una base de actividad que aglutina una extensa cartera de obra pública y privada repartida en Córdoba, buena parte de Andalucía y diversos puntos del país.

Instalaciones del Hospital San Juan de Dios, en las que ha trabajado la empresa. / Córdoba

Esa cartera la llevó a facturar 22 millones de euros en 2025 con una plantilla que no supera los 50 trabajadores directos, aunque llegan a triplicarse de forma indirecta a la hora de abordar determinados proyectos con otras empresas. Y en este capítulo, el del empleo, Juan de Dios Rangel, director gerente, se muestra taxativo en cuanto al valor de la formación, algo que cuida especialmente porque es fundamental para llevar a cabo la enorme lista de proyectos en los que está trabajando la empresa y para los que se prepara mirando ya a los próximos cuatro años.

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Una previsión de futuro que se cimenta sobre la larga lista de proyectos realizados a lo largo de los años, que se pueden ver en su web, y que da una idea de la presencia de RAHI en el escenario de las infraestructuras locales y regionales, tanto en el ámbito público, como privado. En paralelo, la colaboración con grandes fabricantes y proveedores tecnológicos -caso de Schneider Electric- ha reforzado su posición en la transformación digital de instalaciones y electrificación avanzada y la sitúa en una senda de crecimiento ordenado y sostenido.