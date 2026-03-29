¿Cómo afectará la guerra de Irán a los salarios?: "Algunos trabajadores saldrán ganando si esperan para negociar una subida"

La guerra de Irán ha sacudido en pocas semanas las economías de todo el mundo. Muchos de los efectos de dicho terremoto todavía tienen que materializarse, mientras algunos ya se notan en los bolsillos de los españoles cada vez que paran a repostar. La escalada bélica en Oriente Próximo y su incierta duración han resucitado el fantasma de la inflación de 2022, cuando tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia el IPC llegó a dispararse por encima de los dos dígitos.

“El impacto final dependerá de la duración del conflicto militar”, advierte el profesor de Economía de Esade Pedro Aznar. Y Donald Trump no está poniendo fácil gestionar las expectativas. La semana pasada aseguró que ya había ganado la guerra y estos días pugna por cumplir su promesa de tener controlado el estrecho de Ormuz. Funcas espera que la tasa general de inflación llegue al 3,6% en marzo –en febrero estaba en el 2%-, supere el 4% en meses posteriores y empiece a bajar a partir de junio. “Si el conflicto es más corto, la subida de precios será más temporal”, apunta Aznar. Una disrupción del coste de la vida que condiciona la estrategia negociadora de empresas y trabajadores a la hora de fijar los salarios para este año.

Si el conflicto es más corto, la subida de precios será más temporal Pedro Aznar — Profesor de economía de Esade

“Desgraciadamente, en los últimos años hemos ganado experiencia manejando situaciones de este tipo”, lamenta el director de reclutamiento de la consultora Hays en España, Óscar Cebollero. Si bien en España los sueldos de la gran mayoría de trabajadores se rigen por convenios colectivos, una parte no menor negocia cada cierto tiempo de manera individual mejoras voluntarias y el primer trimestre del año suele ser un momento en el que se abren esas negociaciones.

“Lo primero que debe hacer una persona que quiera plantearle una revisión salarial a su jefe es analizar el contexto. ¿Cómo le está afectando a su empresa actualmente la crisis de Irán y cómo le puede afectar a medio plazo”, afirma Cebollero. “La incertidumbre económica afecta a los mercados financieros, detiene planes de inversión de empresas y dificulta que hagan predicciones sobre sus resultados. Ahora mismo muchas pequeñas y medianas empresas dudan si subir precios ya, y perder ventas por no tener margen negativo, o esperar para ver si esta situación dura poco”, explica el profesor de Esade. “En todo caso, empresas donde el consumo energético es el coste más importante son las más afectadas, también aquellas empresas que venden productos de los cuales el consumidor puede decidir posponer la compra hasta que la situación sea más clara”, añade.

Si la empresa no es receptiva, yo recomiendo esperar, porque forzar puede provocar un rechazo, cuando más adelante hubiera podido ser un 'sí' Óscar Cebollero — Director de reclutamiento de Hays en España

“Algunas compañías no se verán apenas afectadas y ahí el trabajador tiene todo el margen para plantear una subida. Otras ya se están viendo perjudicadas y ahí lo más aconsejable es esperar, porque lo más probable es que si se plantea ahora la respuesta de la empresa será decir ‘no’ a cualquier incremento”, añade. “Y luego están aquellas empresas que no está claro si se verán afectadas o no y ahí el trabajador deberá leer el mejor momento para plantear la subida. Si la empresa no es receptiva, yo recomiendo esperar y no tratar de forzar una negociación, porque puede significar un rechazo, cuando más adelante hubiera podido ser una posibilidad”, sugiere el director de reclutamiento de Hays en España.

Tensión negociadora

La guerra en Oriente Próximo ha puesto en alerta a los sindicatos, conscientes de que muchos sueldos todavía no se han recuperado de la histórica mordida que les supuso la escalada de precios posterior a la invasión de Putin. “Si el petróleo sube, tirará de todo y afectará aún más a la ciudadanía. Lo llevaremos a las mesas”, afirma el secretario de política sindical de la UGT de Catalunya, Óscar Riu.

El 28% de los convenios vigentes en Catalunya tienen cláusulas de revisión salarial

En 2022, los sindicatos trataron de blindar el poder de compra de los trabajadores resucitando las cláusulas de revisión salarial. Estas habían sido populares durante los años 90 y principios de los 2000, cuando las inflaciones disparadas eran más frecuentes. El mecanismo consiste en asegurar un incremento mínimo de subida salarial y si la inflación lo excede, obligar por ley a las empresas a complementarlo para garantizar el IPC. Tras la reforma laboral de 2012 del PP y sus nuevas normas muchas de estas cláusulas decayeron. Según datos facilitados por UGT, en 2022, el 12,9% de todos los convenios registrados en Catalunya van a incluir este tipo de cláusulas. Durante el 2023, estas cláusulas estaban recogidas en el 19,5% del total de convenios y durante el 2024, la cifra asciende hasta el 28,7%.

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A nivel estatal, patronal y sindicatos tienen pendiente consensuar el nuevo Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva (AENC), una especie de 'convenio de convenios' que recoge recomendaciones salariales para los sectores. El anterior, que caducó en 2025, recomendó subir sueldos entre el 3% y 4% y los agentes sociales todavía no han comenzado a negociar el siguiente.