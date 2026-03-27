La CNMC propone un recorte del 6,7% en la retribución del transporte de gas para el periodo 2027-2032

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto un recorte del 6,7% en la retribución de la actividad de transporte de gas y del 1,5% para la de regasificación para el próximo periodo regulatorio 2027-2032.

El regulador ha lanzado a audiencia pública, hasta el próximo 27 de abril, la metodología de retribución para ambas actividades, que realiza principalmente Enagás, junto a alguna otra compañía, para los próximos seis años.

Según consta en la memoria de la circular, la CNMC plantea en el escenario central en función de la demanda y con la nueva metodología una retribución promedio de 593,35 millones de euros anuales entre 2027 y 2032, frente a los 636,14 millones de euros anuales de promedio en el periodo vigente para la actividad de transporte de gas, con un recorte del 6,7%.

En lo que respecta a la actividad de regasificación de gas, el organismo presidido por Cani Fernández propone en ese escenario central y con la nueva metodología una retribución de 379,32 millones de euros de media anual entre 2027 y 2032, lo que supone una caída del 1,5% con respecto a los 385,04 millones de euros en el periodo vigente.

En total la retribución para la actividad de transporte de gas natural en los próximos seis años ascendería a unos 3.560 millones de euros, mientras que la de la regasificación sumaría unos 2.276 millones de euros.

Extenso proceso de consulta

La CNMC destacó que esta propuesta de circular ha sido elaborada tras "un extenso proceso público de consulta, en el que se ha recogido la opinión de agentes del sector, instituciones, promotores de gases renovables, comercializadores, asociaciones de consumidores y organizaciones medioambientales".

Asimismo, consideró que esta circular adapta el marco retributivo del transporte y regasificación de gas, "con el objetivo de garantizar una retribución suficiente para cubrir los costes de una empresa eficiente y bien gestionada. Todo ello se realiza en línea con las orientaciones de política energética en materia de sostenibilidad económica del sistema gasista".

Además, añadió que este nuevo marco retributivo incentiva una gestión orientada al adecuado mantenimiento de las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad del suministro, al tiempo que promueve la descarbonización del sector, y que la adaptación se enmarca en el esquema del modelo retributivo vigente y tiene en cuenta la evolución de la demanda de gas, preservando al mismo tiempo un nivel de peajes competitivo.

De esta manera, la circular propone como principales novedades la actualización de los valores unitarios de inversión y O&M para el periodo 2027-2032, así como la revisión de las referencias para la retribución de mejoras de la productividad.

También se incorporan incentivos por desarrollo sostenible ligados a la inyección biometano en la red de transporte, el bioGNL suministrado desde las plantas para su consumo como combustible marítimo - ampliado a cisternas - y el H2 mezclado que se introduzca en la red de transporte, así como un nuevo término para incentivar la adquisición eficiente del suministro de gas de operación, electricidad y THT y costes de operación y mantenimiento de instalaciones singulares, y otro para fomentar la valorización de los activos en el caso de empresas muy amortizadas.

Un 2,3% más para la distribución de gas

Junto a esta circular, la CNMC también lanzó su propuesta de retribución para la actividad de distribución de gas para el siguiente periodo regulatorio 2027-2032, en la que plantea una remuneración de unos 7.150 millones de euros para los próximos seis años, un 2,3% más que en el vigente 2021-2026, de acuerdo con la nueva metodología y dependiendo de un escenario central en función de la demanda.

El regulador lanzó este jueves la audiencia pública de su propuesta de circular que regula la metodología de retribución de la actividad de distribución de gas para el siguiente periodo retributivo 2027-2032 -que afecta a compañías como Nedgia (Naturgy), Nortegas, Redexis o Madrileña Red de Gas-.

En concreto, según consta en la memoria de la circular, la CNMC plantea en ese escenario central y con la nueva metodología una remuneración promedio de 1.191,85 millones de euros anuales entre 2027 y 2032, frente a los 1.165,32 millones de euros anuales de promedio en el periodo vigente.

Entre las principales novedades de la propuesta de la CNMC destaca que se extiende la retribución base del regulatorio 2021-2026 al siguiente periodo regulatorio y que el incentivo a municipios de gasificación reciente desaparece.

También, se actualiza el valor de los parámetros retributivos de mercado para ajustarlos a la evolución de los precios, se limita la variación de la retribución paramétrica a +-10% de la retribución base y se incorporan dos nuevos términos que incentivan la inyección de biometano y que retribuyen las necesidades de digitalización, ciberseguridad y la reducción de las emisiones de metano de las redes de distribución.

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Por otra parte, desaparecen la retribución transitoria y otros elementos temporales de la circular 4/2020 y se refuerzan las obligaciones de información de las empresas reguladas.