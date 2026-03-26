Sánchez anuncia 325 millones para tres satélites para anticipar fenómenos climáticos extremos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una inversión de 325 millones de euros para la construcción de tres nuevos satélites que enviarán datos en tiempo real y permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos extremos. Durante su intervención en la VI edición del Foro Económico organizado por eldiario.es, Sánchez ha subrayado el avance de España en ámbitos estratégicos como el aeroespacial. “Despegamos en sectores en los que ni soñábamos poder hacerlo apenas unos años atrás, como en el sector aeroespacial”, ha afirmado.

En este contexto, ha avanzado que próximamente se lanzará, a través de la Agencia Espacial Europea, la convocatoria para desarrollar la Constelación Atlántica de Satélites Ampliada (ESCA+). El proyecto contará con una dotación de 325 millones de euros destinada a la construcción de esos tres nuevos satélites.

Según ha defendido el jefe del Ejecutivo, esta iniciativa se enmarca en el proceso de transformación estructural que atraviesa la economía española, uno de los principales legados, ha dicho, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sánchez también ha reivindicado el impacto de los fondos europeos Next Generation EU y ha señalado que el Gobierno quiere dar continuidad a ese impulso mediante el fondo público, el Fondo España Crece. Esta herramienta, con una base inicial de 10.500 millones de euros, aspira a movilizar hasta 120.000 millones en sectores estratégicos como la digitalización, la inteligencia artificial, la transición climática, así como en políticas vinculadas a la vivienda y la reducción de la desigualdad.

En su intervención, el presidente ha advertido además del impacto económico derivado de la guerra en Oriente Medio y ha apelado a la responsabilidad de las fuerzas parlamentarias ante la votación en el Congreso de las primeras medidas para paliar sus consecuencias. “Es aquí, y ahora, cuando se demuestra el sentido de Estado y el verdadero patriotismo”, ha afirmado.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno se ha volcado en proteger a la ciudadanía y ha vinculado esa capacidad de respuesta a la solidez de la economía española. En ese sentido, ha destacado que España creció un 2,8% en 2025, el doble que el conjunto de la Unión Europea.

El presidente ha defendido que los fondos europeos han impulsado cambios “sin precedentes” en torno a tres grandes ejes: la apuesta por el capital humano, la aceleración de la transformación energética y el refuerzo de la ciencia, la innovación y la digitalización para modernizar el tejido productivo.

Por último, ha reclamado una hoja de ruta clara para Europa, centrada en culminar el mercado interior, reforzar los bienes públicos europeos, aumentar la inversión y la soberanía financiera, y apuntalar el pilar social comunitario. “Tenemos que actuar desde la unidad para no dejarnos doblegar”, ha concluido.