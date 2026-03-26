Murtra promete una Telefónica líder en Europa en 2030 y en el mundo en 2035: “Queremos transformar la compañía de forma integral”

Hace un año, casi recién llegado al grupo, Marc Murtra prometía en su primera junta de accionistas como presidente de Telefónica dar un nuevo rumbo a la compañía y abrir una nueva etapa en un momento clave para el sector de las telecomunicaciones. En este año la corporación ha emprendido un giro estratégico comandado por Murtra y auspiciado por el renovado núcleo estable de accionistas (formado por el Estado español, CriteriaCaixa y Arabia Saudí), con vocación de colocar al grupo en posición de tener un papel protagonista en la ola de fusiones de telecos que se espera en Europa.

Un nuevo rumbo encarnado en el plan estratégico para el próximo lustro aprobado por la compañía, y con el que Murtra se presentaba este jueves de nuevo ante la junta de accionistas. “Hace un año comparecí para explicar el rumbo que queríamos dar a Telefónica: reforzar nuestra apuesta estratégica por Europa, simplificar la compañía y avanzar en la reducción de nuestra exposición en Hispanoamérica”, ha explicado Murtra en su intervención frente a los accionistas, con una imagen más informal que la habitual, sin corbata e incluso con zapatillas deportivas. “Hoy comparezco para rendir cuentas con hechos y con resultados. Hoy no venimos a hablar de intenciones. Venimos a hablar de ejecución, venimos a hablar de resultados y venimos a hablar de futuro”, ha apuntado. “Soy firme partidario de actuar”.

El presidente de Telefónica ha destacado el cumplimiento de los objetivos financieros, la mejora de los resultados operativos, la ejecución de las primeras operaciones corporativas (con la compra de la británica Netomnia) y la aceleración de la salida de Latinoamérica (con la excepción de Brasil, mercado clave para el grupo junto a España, Reino Unido y Alemania). El objetivo es ir a más. “Nos hemos marcado un reto que va a definir nuestra estrategia en los próximos años (…) El reto indiscutible de ser la mejor forma de acceso de los ciudadanos, empresas e instituciones a las tecnologías digitales. Ser una de las mejores telcos de Europa en 2030. Y ser una de las mejores telcos del mundo en 2035. Con este objetivo, queremos transformar la compañía de forma integral”.

"Asumir riesgos"

La revolución tecnológica cada vez más acelerada y la convulsión geopolítica mundial, con una redefinición de las alianzas internacionales tradicionales, marcan el reto de Europa de reforzar su autonomía estratégica en sectores clave. Telefónica defiende que las telecos europeas necesitan emprender un proceso de concentración para crear grandes compañías capaces de invertir en tecnología propia y hacer frente a los gigantes de Estados Unidos y China, y la compañía española quiere tener un papel activo. La consolidación se convierte, según Murtra, en condiciones necesaria para crear soberanía tecnológica europea. “Telefónica quiere formar parte de esta respuesta europea”, ha anticipado. “El momento es ahora”.

“España, Europa y el mundo están en plena transformación. Telefónica formará parte de este cambio. (…) La transformación requiere asumir riesgos y saber identificar cuándo asumirlos con rigor”, ha indicado. “En Telefónica nos hemos marcado un reto que va a definir nuestra estrategia en los próximos años. Asumimos el reto indiscutible de ser la mejor forma de acceso de los ciudadanos, empresas e instituciones a las tecnologías digitales. Ser una de las mejores telcos de Europa en 2030. Y ser una de las mejores telcos del mundo en 2035”, ha sentenciado Murtra. “Con este objetivo, queremos transformar la compañía de forma integral”. En plena “transformación geopolítica y tecnológica sin precedentes, en Telefónica queremos ser protagonistas de esta transformación”.

Disciplina y dividendo

Murtra ha reivindicado el papel de Telefónica como “activo estratégico para España y para Europa”, en su calidad de empresa que gestiona tecnología crítica, infraestructura crítica. Además de impulsar la consolidación y la soberanía europea, Telefónica se marca como retos mejorar su competitividad y eficiencia simplificando más las “estructuras obsoletas” de la compañía y ofrecer cada vez más más y mejores servicios para el cliente, y ejecutarlo todo con “disciplina absoluta en los objetivos financieros”.

En este sentido, Murtra ha defendido el recorte a la mitad del dividendo que recibirán los accionistas este año, en el marco de la nueva polítcia de asignación del capital del grupo en el que primero se invertirá en el negocio para crecer, luego en controlar el endeudamiento y, en último lugar, en el reparto de dividendos. “La transformación sólo es creíble si se ejecuta con disciplina”, se ha comprometido. “Gestionar con rigor significa anunciar poco y ejecutar mucho”.

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Murtra ha reivindicado que en su primer año al frente de la compañía los objetivos marcados se han cumplido y que la compañía ya es “estructuralmente más sólida”. El presidente del grupo se ha comprometido a impulsar a lo largo de este año la inversión en “profundizar en simplificación y optimización de costes”, ampliar las inversiones en red de fibra y cobertura 5G en todos sus grandes mercados, en crecer en servicios digitales y de ciberseguridad para empresas y también ha confirmado el plan de “fortalecer la presencia en productos de defensa”, en un momento de presupuestos crecientes en seguridad y de tensiones a escala global. “Telefónica cumple y cumplirá. (…) Hemos cumplido en el 2025 y volveremos a aterrizar este avión en tiempo y forma en 2026”.