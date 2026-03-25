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Transportes lanza la mayor licitación de compra de trenes para Renfe por 1.700 milllones

La operación podría suponer la adquisición de hasta 40 trenes

Archivo - Tren AVLO perteneciente a la compañia de transportes ferroviarios Renfe.

Archivo - Tren AVLO perteneciente a la compañia de transportes ferroviarios Renfe. / RENFE - Archivo

Juan Carlos Lozano

Transportes lanza la mayor licitación de la historia de Renfe: quiere comprar hasta 40 trenes por un importe de 1.700 millones. Los nuevos trenes podrán operar a una velocidad de 350 km/h una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir el incremento de la velocidad comercial.

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