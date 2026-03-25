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Consejo de Indra, hoy en directo: última hora de la posible destitución de Escribano y reacciones

El Gobierno descarta pedir la salida de Ángel Escribano al frente de Indra en el consejo de este miércoles

El presidente de Indra, Ángel Escribano.

El presidente de Indra, Ángel Escribano. / INDRA

Pablo Gallén

Eduardo López Alonso

Madrid

Indra celebra este miércoles un segundo consejo de administración para cerrar los asuntos pendientes con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) y disolver la comisión ad hoc que se había creado para gestionar el "conflicto de interés en la operación". Este consejo de administración tendrá carácter extraordinario y se celebrará después de que la semana pasada Indra aprobara dar por finiquitado el análisis que se estaba realizando de la operación, después de que EM&E comunicara por carta su renuncia a seguir con la misma. En cualquier caso, el Gobierno descarta pedir la salida de Ángel Escribano al frente de Indra en el consejo de este miércoles.

Abrimos un directo narrado para contar la última hora y todas las claves de este consejo de administración de Indra:

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