En Directo
Consejo de Indra, hoy en directo: última hora de la posible destitución de Escribano y reacciones
El Gobierno descarta pedir la salida de Ángel Escribano al frente de Indra en el consejo de este miércoles
Indra celebra este miércoles un segundo consejo de administración para cerrar los asuntos pendientes con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) y disolver la comisión ad hoc que se había creado para gestionar el "conflicto de interés en la operación". Este consejo de administración tendrá carácter extraordinario y se celebrará después de que la semana pasada Indra aprobara dar por finiquitado el análisis que se estaba realizando de la operación, después de que EM&E comunicara por carta su renuncia a seguir con la misma. En cualquier caso, el Gobierno descarta pedir la salida de Ángel Escribano al frente de Indra en el consejo de este miércoles.
Abrimos un directo narrado para contar la última hora y todas las claves de este consejo de administración de Indra:
Suscríbete para seguir leyendo
Desde Indra insisten en que la actividad se desarrolla “con plena normalidad” y al margen de “lo que unos u otros puedan decir”. Según estas fuentes, no hay razones para anticipar movimientos ni tensiones, ya que “ya no hay nada que entorpezca el clima entre los socios”. La operación que podía haber generado controversia, añaden, fue finalmente descartada, por lo que “no existe ya motivo alguno para la inestabilidad”.
En la continuidad de Escribano ha tenido mucho que ver el peso que tienen los siete vocales independientes en el consejo de Indra y la falta de apoyos a la salida de Escribano, que debía aglutinar al menos un 51% de los votos en el máximo órgano de gobierno de la tecnológica. La SEPI cuenta con tres representantes en el consejo, Juan Moscoso, Antonio Cuevas y Miguel Sebastián; Sapa cuenta con su presidente Jokin Aperribay, quien desde el primer momento se mostró contrario a la fusión; el consejero de Amber Capital, Pablo Jiménez de Parga; el consejero dominical por parte de EM&E, Javier Escribano, y los propios Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos.
Pablo Gallén
Varapalo en bolsa
Las acciones de Indra llevan un retroceso del 28% desde sus últimos máximos históricos situados en 66,15 euros por acción alcanzados el pasado 4 de marzo. Sin embargo, las informaciones publicadas en prensa y el comunicado del máximo accionista de Indra, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 28% de las acciones, en la que pedía, de forma velada la dimisión de Escribano para salvaguardar la operación de fusión con su empresa familiar Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por "conflicto de interés" le han costado hasta 1.300 millones de valoración en bolsa a la cotizada.
Pablo Gallén
El Gobierno descarta pedir la salida de Escribano
El Gobierno de España no pedirá dimisiones este miércoles en el consejo de administración de Indra pese a las fuertes tensiones vividas en las últimas semanas entre los principales accionistas de la compañía, según aseguran fuentes gubernamentales a este periódico. Así, por tanto, salvo sorpresa de última hora, el presidente Ángel Escribano y el consejero delegado de José Vicente de los Mozos seguirán al frente de la cotizada.
Pablo Gallén
Consejo de alto voltaje en Indra
Escribano busca lograr el apoyo del 51% del máximo órgano de gobierno, mientras la SEPI se plantea un posible presidente no ejecutivo salido de sus propios consejeros o un directivo con experiencia industrial como Raül Blanco, sin olvidar al propio CEO de la empresa de defensa
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas
- Adiós a José Zamora Fernández, 'El Rubio': el alma y la primera luz de cada mañana en Alcolea
- La Junta finaliza la mejora del Camino Mozárabe en la vía pecuaria Córdoba-Granada a su paso por la Laguna del Salobral
- Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra
- Vimpyca obtiene licencia para construir más de 250 VPO en el barrio cordobés de Huerta de Santa Isabel
- Un hombre de 42 años, herido grave en un accidente en la carretera A-339 en Priego