Las nueve economías más afectadas por la guerra en Irán

La prolongación de la guerra en Irán puede generar una crisis sin precedentes en el suministro de energía, un hecho que podría llegar a afectar a todos los rincones de la economía mundial. Pero hay países que lo acusarían más que otros, y la agencia Reuters ha publicado este análisis en que cita algunas de las economías que tienen más motivos para preocuparse.

Los grandes afectados europeos

Un nuevo 'shock' energético reaviva en la región los traumáticos recuerdos de la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años. Eso puso de relieve su dependencia de las importaciones y provocó un aumento de la inflación que alcanzó los dos dígitos.

Alemania: Su economía, fuertemente industrializada, tiene más que perder con una energía más cara. La actividad en su sector manufacturero dejó el año pasado de caer, tras una caída que empezó en 2022. Y como exportador, Alemania está expuesta a cualquier crisis global. Un programa de estímulos que anunció el año pasado ayudará a amortiguar parte del impacto, pero hay poco espacio para brindar más apoyo a la economía a causa de los rigores presupuestarios previstos para los próximos años.

Italia: También tiene un gran sector manufacturero. Su situación empeora porque tiene en el petróleo y el gas una de las mayores proporciones de consumo de energía del conjunto de Europa.

Reino Unido. Su producción de electricidad depende más del gas que otras economías europeas importantes, y está viendo cómo esta fuente de energía se ha encarecido desde el comienzo de la guerra. Un tope al precio de la energía amortiguaría el impacto sobre la inflación, a riesgo de que conduzca a aumentos de los tipos de interés, lo que llevaría a un encarecimiento de la deuda en un momento de elevado desempleo. A ello se suman las tensiones presupuestarias y la presión del mercado de bonos, lo que augura pocas opciones para ayudar a las empresas y los hogares.

El mal 'timing' de Japón

Japón: Está en la línea de fuego, ya que obtiene alrededor del 95% de su petróleo del Medio Oriente y casi el 90% del mismo viajando a través del Estrecho de Ormuz. A ello se suman las presiones inflacionarias que ya vive debido a un yen débil, al encarecimiento de los alimentos y a la dependencia de las importaciones de un país insular.

En el Golfo pérsico inevitablemente se está sufriendo un golpe económico y algunos ya predicen que en estos países la economía se contraerá este año, revirtiendo las expectativas de antes de la guerra de un crecimiento sólido. El fuerte salto en los precios del petróleo y el gas no les ayuda si el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz significa que países como Kuwait, Qatar y Baréin no pueden llevar sus hidrocarburos a los mercados internacionales.

India: Otro peso pesado expuesto. Importa alrededor del 90% de su petróleo crudo y casi la mitad de su gas licuado de petróleo, y aproximadamente la mitad de ese petróleo y una proporción aún mayor de su GLP también tienen que pasar por el Estrecho de Ormuz.

Turquía: Al compartir frontera con Irán, se está preparando para una posible afluencia de refugiados y una mayor incertidumbre geopolítica. Mientras tanto, el principal impacto económico ha sido para el banco central, que se ha visto obligado a frenar su ciclo de bajadas de tipos de interés por segunda vez en un año y vendió 23.000 millones de dólares de sus preciadas reservas para reforzar su moneda.

Reuters también cita en su artículo a otros países que parecen particularmente vulnerables, ya que recientemente han atravesado (o han estado muy cerca de sufrir) crisis económicas en toda regla.

Los que ya bordeaban la crisis

Sri Lanka: Acaba de convertir los miércoles en día festivo para los trabajadores públicos en un intento de limitar el coste de la energía. Se están cerrando escuelas, universidades e instituciones públicas, se suspende el transporte público no esencial y los conductores deben registrarse para obtener un Pase Nacional de Combustible que restringe su compra.

Pakistán: Estaba al borde de la crisis hace dos años. Recientemente, ha aumentado los precios de la gasolina y decretado el cierre de sus escuelas durante dos semanas. A los departamentos gubernamentales se les están reduciendo a la mitad sus asignaciones de combustible, se les prohíbe comprar aires acondicionados y muebles, y se les ha ordenado que retiren una parte de sus vehículos de la carretera.

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Egipto: Además del precio del combustible y de los alimentos básicos, se enfrenta a la perspectiva de una fuerte caída del tráfico en el Canal de Suez y de sus ingresos procedentes del turismo, que aportaron casi 20.000 millones de dólares a su economía el año pasado. El coste de pagar su deuda se ha disparado por una caída de casi el 9% del valor de su propia moneda desde que comenzó la guerra.