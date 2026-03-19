La guerra golpea el recibo de luz de ocho millones de hogares que se enfrentan a la factura más cara desde la crisis energética

La guerra en Oriente Medio ya está teniendo un impacto directo en los bolsillos de los consumidores españoles, muy especialmente con fuertes subidas de los precios de los combustibles. La escalada bélica amenaza también con golpear el recibo de la luz de millones de hogares. La tarifa regulada de la luz, que tienen contratada ocho millones de familias (en torno a una cuarta parte de todos los consumidores eléctricos del país) y cuyo precio depende de la evolución del mercado de la electricidad y de los mercados de futuros, afronta ahora un año de subidas por la espiral alcista de los precios energéticos.

El importe que pagarán los hogares con tarifa regulada de luz está condicionado en parte por el precio diario del mercado mayorista de la electricidad (en el que energéticas y traders compran y venden energía para su consumo al día siguiente) y en parte por la evolución de los mercados de futuros (donde se firman contratos de compraventa de energía con una fecha de entrega y de pago más adelante, dentro de varias semanas, varios meses o el próximo año).

El mercado diario español, que condiciona un 45% del coste de la energía en la tarifa regulada, se ha mantenido estable en las últimas semanas a pesar del terremoto geopolítico y energético internacional, e incluso está muy por debajo de la cotización de la electricidad en el resto de países europeos. Pero el mercado de futuros, que ahora tiene un peso del 55% en la tarifa PVPC, se ha disparado desde el inicio de la guerra y muestra que energéticas e inversores prevén subidas del precio de la electricidad en los próximos meses.

Un 10% más que antes de la guerra

La combinación de ambos factores anticipa que la tarifa regulada de la luz subirá en los próximos meses y en todo este año, dando al traste con la previsión que se manejaba antes de los ataques sobre Irán y que auguraba que bajaría en el conjunto de 2026. Un cliente tipo con tarifa regulada -con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.500 kilovatios hora, kWh- pagará en todo este año 836 euros, según las estimaciones con las actuales situaciones de mercado que maneja Francisco Valverde, consultor y analista experto en el mercado de la electricidad.

Un importe que representa una ligera subida en relación al abonado el año pasado (menos de un 1% más que los 830 euros de 2025), pero que supone la tercera factura regulada más cara de la historia y el mayor coste desde los máximos históricos de 2022 (con un récord de 1.252 euros), en lo peor de la anterior crisis energética tras la invasión rusa sobre Ucrania. Las estimaciones realizadas con las situaciones de mercado previas al inicio de la guerra en Oriente Medio anticipaban que en el conjunto de 2026 un cliente medio del PVPC abonaría unos 765 euros, un 10% menos que con el actual escenario de escalada bélica y de tensión en los mercados energéticos.

Tras el inicio de la guerra en Irán, la nueva previsión sobre la factura que pagará en marzo el cliente de PVPC con características tipo de consumo y potencia contratada apuntan a que ascenderá a algo más de 74 euros, lo que supone un incremento del 20% en relación a los 62 euros de febrero, un 11% más que los 67 de marzo del año pasado y un 21% más que la mediana de todos los meses de marzo de la última década, según el cuatro de cálculo de precios de Valverde. Unas previsiones condicionadas también por las eventuales medidas para bajar el precio de la factura eléctrica que pueda adoptar el Gobierno como parte del paquete de respuesta al impacto económico de la guerra que aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

El escudo de 1,7 millones de clientes con bono social

Las subidas del mercado mayorista de la electricidad y de la cesta de futuros tienen un impacto rápido en las facturas de unos ocho millones de hogares en España, los que tienen contratada la tarifa regulada de la luz, según los últimos datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Los clientes que tienen contratadas tarifas del mercado libre (más de 20 millones en total entre pequeños y grandes consumidores) mantienen por lo general precios de la electricidad estables durante un año, pero acaban notando las subidas generalizadas del precio del mercado eléctrico cuando su compañía energética revisa las condiciones de su contrato anual.

Hay que tener en cuenta que no todos los clientes de la tarifa regulada pagan íntegramente el precio estándar del PVPC. Y es que los beneficiarios del bono social eléctrico (unos 1,7 millones de hogares actualmente), a los que se les aplica descuentos de entre el 35% y el 100% de la factura en función de su grado de vulnerabilidad, sólo pueden recibir esta ayuda si tienen contratada la tarifa regulada. Si abandonan el PVPC para contratar una tarifa del mercado libre, perderían la posibilidad de seguir recibiendo el bono social.

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El Gobierno reformó la formación del precio de la tarifa regulada de luz para reducir su exposición a la volatilidad del mercado eléctrico que se vivió durante la crisis energética. El peso de los vaivenes del mercado eléctrico tiene cada vez menos peso directo en la cuantía de las tarifas reguladas. El mercado mayorista eléctrico, conocido como 'pool', ya no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido al PVPC, porque en 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo, que combinan el precio del mercado diario y cada vez más una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar el impacto de fuertes oscilaciones. La proporción de vinculación con el precio del 'pool' se ha ido reduciendo en los últimos años progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros. Desde enero de 2026 esa referencia de los mercados de futuros representa ya el 55% del importe del precio la energía de la tarifa regulada.