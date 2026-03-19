El 77,23% de los accionistas de Ercros respalda la opa de Bondalti

Tras la noticia que se conoció la semana pasada, que constataba que la opa de Bondalti sobre Ercros salía adelante tras superar el mínimo de aceptación, este jueves se ha conocido el porcentaje exacto de accionistas de la compañía catalana que respaldan la operación de compra. El 77,23% de los accionistas de la compañía, titulares de 70.615.637 acciones, han respaldado la operación, por lo que dichos títulos serán adquiridos por Bondalti en efectivo a un precio de 3,505 por acción, con una inversión total de 247,5 millones, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un comunicado emitido por Bondalti, la compañía ha asegurado que esperan que la liquidación de la oferta tenga lugar el próximo 24 de marzo. Una vez completado este paso, Bondalti promoverá una OPA de exclusión a un precio no superior al de la primera OPA.

"Hemos alcanzado un hito importante con el éxito de la OPA sobre Ercros, ahora es momento de empezar a trabajar. El entorno actual es muy exigente y solo a través de un esfuerzo conjunto de los equipos de ambas compañías podremos avanzar con éxito y generar valor", ha asegurado a Europa Press el presidente de Bondalti, Joao de Mello.

Asimismo, el directivo luso ha aseverado que la compañía pretende ser "un actor relevante en el mercado europeo" y está convencido de que Bondalti tiene capacidades para hacerlo, pero ve mucho camino por recorrer.

Bondalti ha reafirmado su compromiso con los clientes y proveedores de Ercros, asegurando que las relaciones comerciales continuarán desarrollándose como hasta ahora "con el propósito de reforzar capacidades y recursos para acompañar el desarrollo del negocio", indican desde la empresa.

La prioridad, añaden, es "mantener la confianza construida a lo largo del tiempo por Ercros y dotar al proyecto de mayor solidez y alcance industrial para crecer en el futuro".

El nivel de aceptación de los accionistas de Ercros, indican, "permite iniciar una nueva etapa orientada a reforzar el proyecto industrial de Ercros y, en conjunto, de Bondalti", afirma la compañía portuguesa.

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El presidente de Bondalti, João de Mello, explicó en una entrevista a EL PERIÓDICO, que la operación "busca crear un campeón europeo en el sector químico" y se mostró absolutamente convencido que conseguirían el mínimo de aceptación para que la operación fructifique, que situó en más del 50% "para poder tener el control". Según los cálculos de Bondalti, la unión de las dos empresas permitirá entre 10 y 12 millones de euros de ahorro en sinergias incorporadas a partir del quinto año. Bondalti también ha dejado claro que se propone excluir a Ercros de cotización.