EU Inc, la propuesta de Bruselas para crear empresas europeas en menos de 48 h y por 100 euros

Un sistema digital para registrarse, en menos de 48 horas, por menos de 100 euros, sin exigencias de capital mínimo, que permita crear empresas europeas sometidas a normas comunes y evitar así las trabas de veintisiete modelos distintos: eso es 'EU Inc', la propuesta que ha presentado este miércoles la Comisión Europea, para crear el conocido como 'régimen 28'.

"Las barreras dentro de Europa nos perjudican más que los aranceles del exterior", ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado. "EU Inc. crea un marco regulatorio único para las empresas europeas", ha explicado la alemana, "un conjunto de reglas sencillas que se aplica a todo nuestro Mercado Único, con 450 millones de consumidores".

A pesar de las facilidades que ofrece el mercado interior, en la práctica, en la Unión Europea existen veintisiete estados con sus veintisiete marcos legales. Esto dificulta la creación y expansión de las empresas, lo que supone un lastre para la economía a ojos de Bruselas, especialmente en comparación con su principal competidor: Estados Unidos. Con este modelo comunitario, la Comisión pretende resolver ese problema.

Un sistema común digitalizado

En la práctica, Bruselas ha propuesto establecer un sistema totalmente digitalizado que permita a cualquier emprendedor crear una empresa en menos de 48 horas y por menos de 100 euros, a través de una interfaz que conecte todos los registros nacionales. Estas empresas podrán operar en todo el territorio comunitario con base en leyes corporativas comunes. Se trata de un modelo opcional alternativo a los nacionales de los Veintisiete.

El sistema permitirá centralizar los procedimientos, haciendo que estas empresas puedan obtener su identificación fiscal y número de IVA sin necesidad de volver a presentar documentación cada vez. El objetivo es agilizar la creación y la expansión de las empresas en un sistema en el que existen veintisiete marcos legales y más de 60 modelos distintos. Algo que a menudo encarece y dificulta el proceso.

Bruselas ha propuesto, además, que estas empresas puedan tener planes de acciones para empleados armonizados y también procedimientos de insolvencia simplificados. Todo el ciclo de vida de la empresa, incluida su potencial liquidación, estará digitalizado. Fuentes comunitarias apuntan al mismo tiempo a que esperan que la marca 'UE Inc' permita facilitar el acceso a la financiación, a falta de completar el mercado único de capitales.

Respeto a las reglas nacionales

Sin embargo, las mismas fuentes insisten en que este sistema simplificado de normas corporativas no incluye cuestiones como los impuestos o los derechos laborales. Estas empresas, aunque podrán operar en los veintisiete estados miembros del bloque, deberán respetar las normas fiscales, laborales y demás de los países en los que realicen su actividad. "Se trata de una regulación inteligente, no de desregulación", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen, en una rueda de prensa.

No es la primera vez que la UE intenta algo parecido, fracasando en el pasado. Bruselas es consciente y se ha comprometido a continuar desarrollando la propuesta, poniendo particular énfasis en otras legislaciones que puedan ayudar a complementarla. La Comisión ha puesto especial hincapié en cuestiones tributarias o de acceso al capital, dos de los mayores hándicaps.

Además, el Ejecutivo comunitario anima a los gobiernos nacionales a promover la creación de tribunales especiales, especializados en resolver litigios que afecten a este nuevo modelo de empresa. Bruselas ha explicado que esto permitiría "una aplicación eficaz, eficiente y uniforme de las normas".

Definiciones comunes

Otra de las cuestiones que explora la Comisión Europea es la posibilidad de permitir el teletrabajo transfronterizo al 100%, especialmente para las start-ups y empresas innovadoras, para las que está pensado este modelo. Bruselas ha propuesto una definición común específica para determinar qué tipo de compañías encajan.

Las startups innovadoras serán empresas innovadoras con menos de 100 empleados, una facturación inferior a 10 millones de euros y menos de 10 años de antigüedad. Mientras que las empresas innovadoras en fase de expansión tendrán un volumen de negocio igual o superior a esa cifra, según ha explicado la comisaria de Innovación, Ekaterina Zakharieva.

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Con este modelo, la Comisión espera "incentivar a las empresas a establecerse y expandirse en Europa; e inspirar a quienes antes buscaban oportunidades en otros lugares a regresar y quedarse”, ha dicho el comisario de justicia, Michael McGrath. Bruselas espera poder llegar a un acuerdo antes de finales de año con el Parlamento Europeo y el Consejo, donde están representados los gobiernos, para que la legislación entre en vigor cuanto antes.