Indra sufre en el Ibex 35 por la pugna entre Moncloa y la dirección sobre el futuro de Escribano

Las acciones de Indra lideraban este martes las caídas del Ibex 35 al dejarse cerca de un 8% en el Ibex 35, en medio de los rumores sobre un posible relevo de Ángel Escribano al frente de la compañía. Los títulos del grupo retroceden un 8,05%, hasta los 54,80 euros por acción, profundizando así en el descenso del 1,59% con el que habían iniciado la sesión.

El castigo bursátil llegaba después de que El Confidencial publicara, antes de la apertura del mercado, que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), habría solicitado el cese “inminente” de Escribano como presidente de Indra. La SEPI es el principal accionista de la empresa, con una participación del 28%. Fuentes de la SEPI, de Indra, del Gobierno y de EM&E rechazaron hacer comentarios a EL PERIÓDICO. En febrero, la propia compañía tuvo que desmentir una noticia del mismo medio de comunicación después de que sus acciones cayeran con fuerza en bolsa.

El posible relevo se produce en un momento marcado por la operación que Indra estudia con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una maniobra que ha despertado recelos en el Ejecutivo por un eventual conflicto de interés. EM&E controla el 14,3% del capital de Indra y es su segundo mayor accionista. A ello se suma que Javier Escribano, hermano del actual presidente, forma parte del consejo de administración de la compañía en representación de EM&E.

Según la información citada, el Ejecutivo quiere que la salida de Ángel Escribano se materialice antes del próximo consejo de administración de Indra, fijado para el 25 de marzo. Incluso, apunta ese medio, el relevo podría producirse este mismo viernes, con el mercado ya cerrado, para evitar nuevas turbulencias en la cotización. Ese eventual cambio no afectaría, sin embargo, al consejero delegado de la multinacional, José Vicente de los Mozos, que seguiría en el cargo.

Para los analistas de Banco Sabadell, la información tiene un impacto “negativo” sobre el valor porque “introduce ruido e incertidumbre”. A su juicio, Escribano es, además de uno de los principales accionistas de Indra, una figura con experiencia en el negocio de defensa, considerado hoy el principal motor de crecimiento y uno de los grandes catalizadores del grupo.

Ángel Escribano defendió este lunes que se mantiene “totalmente al margen” de la potencial operación con EM&E y recordó que se trata de un proyecto anterior a su llegada a la presidencia de la empresa. “Como todos bien sabéis, yo estoy totalmente al margen de la operación. Es un proyecto que nació antes de que yo fuera presidente de Indra”, afirmó durante el II Encuentro Expansión Industria de Defensa.

Noticias relacionadas

Preguntado sobre qué haría si finalmente la transacción no saliera adelante, respondió: “¿Qué haría yo? Pues, ¿qué voy a hacer? Solo sé hacer una cosa, que es trabajar y trabajar duro”.