Naciones Unidas
España presentará la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO
"La decisión se tomará durante el verano de 2027", ha dicho el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares
EFE
España tiene previsto presentar la candidatura del actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), anunció este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
"Quiero anunciarles que España va a presentar la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO. Es un proceso largo todavía, queda bastante, la decisión se tomará durante el verano de 2027", señaló Albares a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores.
Añadió que la de Planas, que es también diputado por Córdoba, es "una candidatura española, pero que tiene vocación europea y que es también reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en las Naciones Unidas en momentos en los que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental".
Desde agosto de 2019 el director general de la FAO es Qu Dongyu, primer ciudadano chino en dirigir esa organización. El 2 de julio de 2023 Qu Dongyu fue reelegido para un segundo mandato de cuatro años.
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un acueducto romano entre arroyos y cascadas
- Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar
- ¿Llegó el momento de guardar el edredón? Córdoba espera la pronta llegada de la primavera
- Fallece una mujer de 74 años en plena calle en el Sector Sur
- La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
- El olivar del siglo XXI necesita profesionales preparados en áreas diversas