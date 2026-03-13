Kutxabank supera los objetivos del plan estratégico para 2025 y adelanta un año algunas metas

Kutxabank destacó este viernes el "sólido" arranque de su Plan Benetan 2025-2027, tras superar los objetivos marcados para el primer año, 2025, y adelanta un año algunas metas de negocio.

Entre los principales objetivos del plan se encuentra el crecimiento del volumen de negocio (créditos, depósitos y recursos fuera de balance). El plan estratégico prevé que se eleve a más de 150.000 millones en 2027 y a diciembre de 2025 creció un 8,6%, hasta los 145.750 millones, según indicó Kutxabank en una nota de prensa.

El banco estima un beneficio neto acumulado de más de 1.650 millones, un 20% superior al registrado en el plan anterior para el periodo 2022-2024. El banco elevó a 641,3 millones su beneficio el año pasado, cifra que supera en un 17,7% el objetivo del año.

En rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE), se ha marcado que supere el 9,5% a 2027 y a cierre de 2025 ya cumplió, pues fue del 11,3%, y la tasa de mora está fijada por debajo del 1,4% para el final del plan, también alcanzada el año pasado (1,1%).

En solvencia, pretende tener una ratio CET1 superior al 18% para 2027, que el año pasado cerró en el 21,6%, y en eficiencia excluyendo operaciones financieras espera una tasa menor del 50%, que ya se alcanzó el año pasado (39,4%).

En inversión crediticia, indicó que el objetivo es que crezca más del 20% en el periodo frente al plan anterior (2022-2024), y a cierre de 2025 se elevó a 4.302 millones y representó más del 40% del crecimiento acumulado estimado en el plan.

En recursos fuera de balance, el objetivo era superar los 50.000 millones y el año pasado cerró con 44.600 millones.

En el negocio mayorista, el Plan Benetan 2025-2027 apuesta por un crecimiento de la inversión crediticia acumulada a empresas del 35% frente a 2024 y en 2025 creció un 18%, la mitad del crecimiento previsto para todo el periodo. El negocio mayorista está incrementando su peso en el grupo financiero, con crecimiento en banca corporativa, reforzando posiciones en la promoción inmobiliaria, creciendo en financiación sindicada y sin recurso ('project finance') y capturando el potencial de los recursos administrados en banca Institucional.

Asimismo, el Plan Benetan prevé más de 10.000 millones de nueva financiación sostenible entre 2025 y 2027, tanto para particulares y familias, como para empresas, cifra que es el doble que la prevista en el Plan Estratégico 2022-2024. A cierre de 2025, la nueva financiación sostenible alcanzó casi los 4.000 millones, después de incrementarse un 55% con respecto a 2024 y es casi el 40% de lo previsto en todo el plan.