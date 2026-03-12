Economía
Kutxabank registra un beneficio récord de 641,43 millones de euros en 2025, un 19,7% más que hace un año
En 2025, Kutxabank incrementó un 26,3% la concesión de nuevas hipotecas y la financiación a empresas creció, destacando el aumento en banca Corporativa y de Empresas
Europa Press
Kutxabank registró un resultado neto "récord" de 641,43 millones de euros en 2025, lo que supone un 19,7% más que un año antes, mientras que sus ingresos core se situaron en 1.886,2 millones, con una caída del 6,3%, y su volumen de negocio creció un 8,6%, hasta los 145.750 millones, según ha informado la entidad en una nota de prensa.
La entidad ha subrayado que son unos resultados impulsados por el "fuerte dinamismo comercial y un sólido rendimiento" de sus principales iniciativas estratégicas de crecimiento y diversificación.
Los ingresos de su actividad 'core' se situaron en 1.886,2 millones, lo que supone una caída del 6,3%, por el impacto de la evolución de la curva de los tipos de interés en el margen de intereses, que se vieron "parcialmente compensados" por los volúmenes y la contribución "creciente" de los ingresos por servicios y seguros, que aumentaron un 8,2%, principalmente por la gestión patrimonial (+14,2%).
El banco ha subrayado que la evolución de las principales magnitudes responde a una estrategia de crecimiento y diversificación, liderada por la inversión crediticia en particulares y familias y la financiación a empresas.
En concreto, en 2025, la concesión de nuevas hipotecas se elevó un 26,3% y el apoyo al tejido productivo hizo crecer el saldo en mayorista un 11%, impulsado por la banca Corporativa (+16%) y la banca de Empresas (+18%).
Volumen de negocio
El pasado año, su volumen de negocio -créditos, depósitos y recursos fuera de balance- se elevó un 8,6%, frente a 2024, hasta los 145.750 millones.
Según ha apuntado, este comportamiento se traslada a la contribución que el Grupo realiza a sus grupos de interés. En concreto, ha precisado que en 2025 el 79% de sus ingresos (1.956,7 millones) revirtió a la sociedad en salarios, compras a proveedores, pago de impuestos y dividendo social. El resto, se destina al crecimiento sostenible.
El 60% de su resultado neto (384,7 millones) se ha distribuido a sus fundaciones accionistas para el desarrollo de su acción social. En 2025, además, repartió un dividendo extraordinario en especie (en acciones de Iberdrola) por valor de 400 millones y la entidad ha aprobado un incremento del payout para 2026, hasta el 70%, una decisión apoyada, según ha indicado, "por su ritmo de crecimiento y sus niveles de solvencia".
Crédito a particulares y familias
En el detalle de los distintos parámetros, ha subrayado que se ha reactivado la demanda de inversión por la rebaja de los tipos, y en el crédito a particulares y familias, Kutxabank registró un "fuerte incremento" de la nueva financiación para la compra de una vivienda (hipotecas), que alcanzó los 4.302 millones (+26,3%).
La concesión de préstamos al consumo "marcó un récord" y creció un 12,4%, hasta los 828 millones y, en concreto, el crédito Comercio avanzó un 13%.
El banco ha subrayado que el 95% de las hipotecas se gestionaron en algún momento por canales digitales; el 86% del crédito al consumo; y el 75% de los productos de previsión. A cierre de 2025, el 68% de los clientes del Grupo están activos en banca digital.
Financiación del tehido empresarial
También ha destacado el "sólido" crecimiento de la financiación del tejido empresarial, ya que en 2025 la inversión crediticia del negocio mayorista, destinada al apoyo y desarrollo del tejido empresarial, creció de manera "sostenida" y situó el saldo en 16.043 millones (+10,9% frente a 2024), liderado por la banca Corporativa -crece un 16%, hasta los 7.091 millones- y la banca de Empresas, que creció un 18%, hasta los 2.717 millones.
En banca mayorista destaca también el área de Financing Solutions -financiación sindicada y sin recurso (project finance)-, que acumula operaciones por valor de 1.300 millones, un 40% de financiación sostenible. En promoción inmobiliaria, las viviendas en construcción financiadas alcanzaron las 5.911 unidades (+43,5%). En banca Institucional, los recursos se incrementan hasta los 7.100 millones.
Por otra parte, Kutxabank ha subrayado que en 2025 elevó un 55% la financiación sostenible concedida frente a 2024, hasta los 3.968 millones. El 74,3% se destinó a empresas, la de consumo 'verde' creció un 40% y, en hipotecas, representó más del 20% de la nueva producción.
Asimismo, ha apuntado que en el pasado año consolidó su posición como la cuarta gestora del sector en fondos de inversión y fue la tercera en suscripciones netas. La entidad gestiona más de 44.600 millones de patrimonio en recursos fuera de balance (fondos de inversión, carteras delegadas y previsión).
En el período, el volumen de recursos en fondos de inversión creció un 14,3%, con respecto a 2024 -manteniendo una cuota del 7,3%-, mientras se registró un incremento del 5,1% en aportaciones a planes de pensiones individuales. Además, ha añadido que consolida su liderazgo en patrimonio gestionado en EPSVs -que creció un 5,5% en 2025- con una cuota del 48%.
El negocio asegurador de Kutxabank volvió a registrar un "notable" crecimiento en 2025 con 123.860 nuevas pólizas, que hacen crecer un 18% las primas de nueva producción, hasta los 108 millones. Este comportamiento derivó en la contribución de 193 millones del negocio asegurador al margen bruto del Grupo, impulsado principalmente por la actividad en el seguro de hogar (+24% en volumen de comisiones) y autos (+11% en volumen de comisiones).
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Este es el colegio de Córdoba que entra en el top 100 de Forbes con los mejores de 2026: “Destaca por su compromiso medioambiental y vida cultural”
- Convivencia ciudadana: Córdoba aprobará por fin su ordenanza para regular las despedidas de soltero y proteger el mobiliario urbano
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas