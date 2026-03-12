ACCIDENTE FERROVIARIO
La Comisión Europea evita señalar culpables en el accidente de Adamuz y pone a disposición de España medios para la investigación
El comisario Apostolos Tzitzikostas aseguró en la Eurocámara que la investigación "sigue su curso" y que "es demasiado pronto para sacar conclusiones"
La Comisión Europea evita señalar responsables en el accidente ferroviario de Adamuz, que causó el pasado mes de enero el fallecimiento de 46 personas tras la colisión de dos trenes en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla. El comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha apuntado que la investigación todavía "sigue su curso" y que "es demasiado pronto para sacar conclusiones".
Durante su intervención inicial en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, Tzitzikostas recordó que desde la Comisión Europea se ha "presionado" a España en los últimos años para que implementen mejoras sistemáticas el sistema ferroviario, que "se han conseguido", especialmente en las autoridades responsables de seguridad ferroviaria.
El comisario europeo apuntó también que, "a petición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) —independiente pero integrada dentro del Ministerio de Transportes—, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) está haciendo seguimiento para garantizar independencia y respeto pleno normas europeas". "Tenemos un compromiso claro de las partes implicadas", añadió.
(Próxima ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Este es el colegio de Córdoba que entra en el top 100 de Forbes con los mejores de 2026: “Destaca por su compromiso medioambiental y vida cultural”
- Convivencia ciudadana: Córdoba aprobará por fin su ordenanza para regular las despedidas de soltero y proteger el mobiliario urbano
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
- Antonio Luque, presidente de Dcoop: 'El mercado del aceite de EEUU no se puede sustituir por ningún otro