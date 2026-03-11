El PP propone rebajar el IRPF y abaratar la energía para aliviar el impacto económico de la crisis internacional

El Partido Popular registrará este miércoles en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España una batería de medidas económicas para hacer frente al encarecimiento de la energía y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares en el actual contexto internacional. La iniciativa se presentará en forma de Proposición no de Ley en el Congreso y una moción en el Senado e incluirá medidas fiscales, energéticas y de apoyo a sectores especialmente dependientes del combustible, como la agricultura, la pesca o la industria electrointensiva.

El plan llega en plena tensión en los mercados energéticos y pretende, según el partido, amortiguar el impacto económico en familias y empresas si el contexto internacional se deteriora en las próximas semanas. En estos momentos, tanto la gasolina y el diésel han cruzado una de las barreras psicológicas más sensibles para el consumidor. En algunas estaciones de servicio españolas, el diésel supera ya los 2 euros por litro, con un máximo de 2,294 euros, mientras la media nacional se sitúa en 1,767 euros. Por su parte, la gasolina registra una media de 1,652 euros el litro, con 1,999 euros por litro en la estación más cara.

Rebaja del IRPF para 16 millones de contribuyentes

Uno de los pilares de la propuesta es una rebaja del IRPF para reforzar el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de las familias con hijos. El plan contempla aumentar un 10% el mínimo personal por contribuyente, doblar el mínimo por hijo y actualizar los tramos del impuesto para adaptarlos a la inflación de 2025. Según los cálculos del partido, estas medidas beneficiarían a unos 16 millones de contribuyentes.

En términos económicos, el PP estima que la reforma supondría devolver alrededor de 3.200 millones de euros a los hogares, con un impacto medio de unos 200 euros por contribuyente. La formación asegura además que la clase media concentraría cerca del 70% del beneficio, con devoluciones cercanas a los 2.300 millones de euros.

Rebajas en la factura de la luz

La propuesta también incluye medidas para reducir el coste de la energía tanto en los hogares como en la industria. Entre ellas destaca la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, un gravamen que, según el partido, encarece el precio final del recibo. La eliminación de este impuesto, dicen, supondría una reducción estimada de entre el 3% y el 4% en la factura de la luz.

El paquete energético incorpora además bonificaciones del 80% en los peajes eléctricos para empresas electrointensivas, así como cambios regulatorios para mejorar la competitividad de sectores industriales con alto consumo energético. También plantea convocar nuevas subastas de cogeneración y revisar la retribución variable del sistema para 2026, además de elaborar un nuevo estatuto específico para la industria calor-intensiva.

El plan incluye además una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, dos sectores especialmente expuestos a las subidas del precio del combustible. El partido considera que estas actividades podrían verse especialmente afectadas si continúan las tensiones en los mercados energéticos internacionales.

Según sus cálculos, el conjunto de las medidas fiscales y energéticas permitiría a un hogar medio formado por dos adultos y dos hijos ahorrar alrededor de 900 euros al año si las rebajas energéticas se mantuvieran durante doce meses.

El texto será remitido a los grupos parlamentarios y al Gobierno para su análisis y se someterá a votación en el Senado de España la próxima semana. La iniciativa se debatirá previsiblemente antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, donde se espera que explique las medidas del Ejecutivo ante la actual situación económica.