Repsol afirma que el suministro de carburantes está garantizado en España y Portugal, a pesar de la presión del conflicto de Oriente Medio sobre el diesel y la gasolina. "Tenemos cinco refinerías (en España) que producen con normalidad. Contamos con un suministro normal del crudo necesario para la producción de nuestros productos y tenemos capacidad para abastecer a la sociedad española y portuguesa sin ninguna preocupación ni ningún problema dada la situación actual", ha asegurado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, este martes durante la actualización de su estrategia a 2028.

El directivo ha explicado que Oriente Medio es una zona productora de destilados medios (productos como el diesel y el queroseno) y Europa es exportadora de gasolina, pero importadora de destilados medios, lo que hace que "esté altamente expuesta a lo que está ocurriendo en Oriente Medio". Sin embargo, Imaz ha diferenciado el caso español, de otros como Francia, que importan una cantidad de destilados medios (unos 23 millones de toneladas) superior a la producción de las cinco refinerías de Repsol. "En el caso de España estamos cubiertos en cuanto a producción y consumo de destilados medios", ha reiterado.

Imaz ha asegurado que la compañía no tiene una exposición significativa a los países del Golfo --crudo árabe que utiliza para lubricantes en Cartagena y algo de suministro de Irak-- al tratarse de una empresa "atlántica". Y ha advertido que "es demasiado pronto para decir cuál será el efecto". "Tenemos más incertidumbres que certezas. No sé cuánto durará esta compleja situación en Oriente Medio. Desconozco hoy el efecto real de la destrucción de las infraestructuras en la zona", ha asegurado, al tiempo que ha reiterado que el impacto sobre los precios del petróleo y del gas es "significativamente menor" que el experimentado en 2022 en Europa por la guerra de Ucrania.

Nuevo rol en Europa

El consejero delegado de Repsol ha aprovechado una pregunta de los analistas sobre el impacto de la crisis en Europa para advertir sobre un cambio de rumbo en la política europea respecto al sector petrolero. Hasta ahora el sector ha sido considerado por el continente como el 'patito feo', con Bruselas más centrada por impulsar las energías renovables y reducir drásticamente los combustibles fósiles para cumplir con los objetivos climáticos de 2040 y 2050.

"Estoy empezando a ver algunas luces en las instituciones europeas y la Comisión Europea sobre el papel del petróleo y el gas y el refino que son completamente nuevos. Durante años hemos sido sectores prohibidos y vetados, pero creo que es hora de repensar el papel del refino en Europa porque si hablamos de autonomía estratégica, lo que estamos viendo estos días demuestra claramente que necesitamos un sector del refino sólido en Europa", ha advertido el directivo.

Noticias relacionadas

Precisamente, por su defensa de la neutralidad tecnológica en Europa, que implica no excluir a ninguna tecnología en el proceso de descarbonización de su economía, Imaz tuvo varios enfrentamientos dialécticos con Teresa Ribera cuando la actual vicepresidenta de la Comisión Europea era vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica en el Gobierno español.