Impacto económico
El Ibex 35 lidera las subidas en Europa con un repunte cercano al 3% tras el alivio en el precio del petróleo
Los mercados recuperan el optimismo tras moderarse el precio del crudo y después de que Donald Trump sugiriera un posible final del conflicto con Irán, mientras el G7 estudia liberar reservas estratégicas
El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas abren en verde este martes, con subidas por encima del 2%, lo que permite a los mercados dejar atrás el rojo generalizado del lunes. El optimismo llega tras la moderación del precio del petróleo durante la madrugada, que ha abandonado la barrera de los 100 dólares por barril después del fuerte repunte provocado por la escalada militar en Oriente Próximo.
En los parqués europeos, la bolsa de Madrid lidera las subidas, con un repunte inicial del 2,3% que, pocos minutos después, se amplió hasta el 2,9%, lo que le permitió recuperar la cota psicológica de los 17.000 puntos. El Euro Stoxx 50, índice de referencia europeo, también superó las previsiones, avanzando un 2,26 a las 9 de la mañana. El resto de plazas europeas siguieron la misma tendencia: París escalaba un 1,88%, Londres un 1,44%, mientras que Fráncfort y Milán crecían un 2,09% y un 2,52%, respectivamente.
Las subidas europeas también se apoyan en el rebote registrado en los mercados asiáticos durante la madrugada. Así, tras las fuertes caídas del lunes —cuando el Nikkei 225 japonés retrocedió un 5,2% y el KOSPI surcoreano cayó cerca de un 6%, siendo uno de los índices más castigados desde el inicio del conflicto—, ambos mercados han revertido la tendencia. En la sesión de este martes, el Nikkei sube alrededor de un 3%, mientras que el Kospi avanza cerca de un 5%, reflejando una cierta recuperación del apetito por el riesgo.
