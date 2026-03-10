Escribano (EM&E) se alía con empresas punteras españolas en el programa de obuses recurrido por Santa Bárbara

La compañía industrial madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha sellado este martes varias alianzas con firmas nacionales del ámbito tecnológico e industrial para impulsar el desarrollo de los nuevos sistemas de artillería autopropulsada (ATP) del Ejército de Tierra. A este proyecto se han incorporado Aicox, Alpe, Arquimea, Dicor, GMV, Nabla, Piedrafita, Umec y Veiru. Con estos memorandos de entendimiento (MoU), la compañía refuerza su apuesta por una base tecnológica e industrial de carácter íntegramente español. Algunos de los componentes de estos nuevos sistemas se fabricarán en Córdoba, donde Escribano cuenta con instalaciones propias desde el año 2023.

El contrato de este desarrollo se eleva hasta los 7.240 millones de euros y fue adjudicado por el Gobierno a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y la industrial que lidera Javier Escribano. El Ministerio de Defensa, además, les concedió un crédito al 0% de hasta 3.000 millones para la puesta en marcha de los dos grandes contratos de artillería de cadenas y ruedas del Ejército. Santa Bárbara Sistemas, la filial española de la multinacional estadounidense General Dynamics, impusó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) el pasado enero ante este péstamo.

La semana pasada, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, a través de un auto, acordó denegar a Santa Bárbara una petición que había cursado para limitar que empresas codemandadas y legítimamente personadas en el procedimiento judicial, como Indra y EM&E, accedieran a determinados escritos y documentos.

Reducir la dependencia exterior

Según defiende la empresa, la suma de capacidades de todas estas compañías permitirá que el conocimiento técnico y la capacidad de fabricación de los nuevos sistemas ATP permanezcan en España. El objetivo es reducir la dependencia exterior y garantizar una mayor autonomía operativa para las Fuerzas Armadas.

Además, la colaboración integrará capacidades industriales y tecnológicas repartidas por distintos puntos del país en un único proyecto de alta tecnología, lo que contribuirá al fortalecimiento del tejido industrial nacional y a la cohesión territorial.

El presidente de EM&E, Javier Escribano, subrayó que “la unión de las capacidades de todas estas empresas va a permitir que los programas ATP sean un verdadero proyecto de país”. A su juicio, reforzar la industria nacional es clave para que España mantenga el liderazgo sobre su propia tecnología y disponga de una capacidad industrial sólida ante los desafíos del futuro.

Escribano (EM&E) se encuentra, en este momento, el pleno proceso de integración con Indra, compañía participada por la industrial al 14,3% y liderada por Ángel Escribano, hermano del presidente de la empresa con sede en Alcalá de Henares (Madrid).