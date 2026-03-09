España y ocho países apuestan por una plataforma de titulizaciones para movilizar crédito en Europa

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presentado este lunes ante el Eurogrupo los avances del Laboratorio Europeo de Competitividad, una iniciativa con la que busca impulsar una plataforma de titulizaciones destinada a ampliar la financiación disponible para las empresas.

Este laboratorio se concibe como un espacio ágil en el que los Estados miembros pueden promover, de forma voluntaria, proyectos conjuntos orientados a acelerar la integración del mercado único. En este contexto, Cuerpo defendió que, en un escenario de elevada incertidumbre internacional, Europa debe mantener la unidad y reforzar su fortaleza. A su juicio, el laboratorio constituye una herramienta clave para avanzar en la autonomía estratégica europea, mientras que la futura plataforma de titulización aspira a convertirse en una palanca relevante para liberar crédito hacia el tejido empresarial, especialmente las pymes.

La propuesta cuenta con el respaldo de España y otros ocho países: Alemania, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Tras varios meses de trabajo técnico con entidades originadoras, inversores, agencias de calificación e instituciones públicas europeas, los participantes han concluido que la plataforma presenta un elevado potencial y que, además, complementaría la reforma regulatoria que actualmente impulsa la Comisión Europea.

En la actualidad, el mercado europeo de titulización mantiene un desarrollo limitado. Solo el 1,9% de los préstamos se transforma en vehículos titulizados, frente al 7% que se registra en Estados Unidos. A ello se suma una elevada concentración, ya que cinco Estados miembros concentran el 80% de las emisiones europeas.

La creación de esta plataforma persigue tres grandes objetivos: ampliar el número de entidades y países con acceso al mercado, desarrollar una base inversora paneuropea más amplia e impulsar las titulizaciones transfronterizas. La estandarización de procesos permitiría, además, que entidades de menor tamaño pudieran alcanzar la escala necesaria para entrar en este mercado, lo que facilitaría una mejora de la financiación para las pequeñas y medianas empresas.

Como siguiente paso, está prevista la constitución de un equipo técnico público-privado que se encargará de definir el diseño de la plataforma y de preparar un primer proyecto piloto, ambos previstos para su presentación en otoño.

La inclusión del Laboratorio Europeo de Competitividad como punto recurrente en la agenda del Eurogrupo abre también la puerta a que más Estados miembros se sumen a las iniciativas en marcha y planteen nuevos proyectos de integración en coordinación con la Comisión Europea.

Durante la reunión se avanzaron asimismo algunas de las próximas líneas de trabajo del laboratorio. Entre ellas figuran el desarrollo de una metodología común de calificación para pymes, programas europeos de educación financiera y varias iniciativas inspiradas en el informe FIVE, elaborado por Christian Noyer y Jörg Kukies. En ese documento, el exgobernador del Banco de Francia y el exministro alemán de Finanzas plantean medidas concretas para reducir la brecha de financiación de las empresas europeas de alto crecimiento y favorecer la inversión en proyectos innovadores.