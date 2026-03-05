El campo denuncia que el gasóleo agrícola ha subido de golpe en cuatro días: "Somos los primeros en notar la guerra de Irán"

Las organizaciiones agrarias Unió de Pagesos y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han denunciado este jueves el aumento repentino del precio del gasóleo de uso agrícola, que atribuyen a la escalada bélica en Oriente Medio. "El sector primario, ya se ha visto en otras crisis como la de Ucrania, suele ser el primero en notar los efectos de perturbaciones internacionales", señala Carles Vicente, responsable del área de Fiscalidad en el sindicato catalán, que pertenece a la plataforma estatal Unión de Uniones (UdU). Según sus cálculos, obtenidos a partir de los datos que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el carburante para la maquinaria agrícola se ha encarecido más de un 8% en solo los cuatro primeros días de conflicto. Por ello, reclama al Gobierno medidas urgentes para frenar esta preocupante tendencia.

En opinión de Unió de Pagesos, el problema es que este encarecimiento del carburante usado en el campo podría extenderse a otras partidas clave para el sector, como la electricidad o los fertilizantes, lo que elevaría, a la postre, los costes de producción que soportan. "El transporte no tardará en notar también la subida y seguramente luego lo harán otros sectores", vaticina Vicente, que asegura que los agricultores "todavía están soportando los aumentos que se registraron cuando Rusia invadió Ucrania, con lo que ahora solo nos faltará este nuevo conflicto", indica.

UPA asegura que tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta del país del golfo Pérsico, son muchos los agricultores y ganaderos que han empezado a recibir ofertas de sus distribuidores con importes "totalmente inasumibles e injustificados", según denuncia la organización agraria. La consecuencia ha sido que el precio del gasóleo B "se ha disparado a niveles insólitos", con precios que en algunos casos incluso duplican los de la semana pasada.

Por ello, ambas organizaciones piden al Gobierno español que garantice el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria para asegurar que los precios percibidos por los productores compensen adecuadamente estos incrementos. Una de las consecuencias más evidentes de este hipotético aumento de los costes para los productores va a ser, según subraya el sector, su impacto directo en la cesta de la compra y en los precios que pagan los consumidores finales.

Cambios en la fiscalidad

Unió de Pagesos reclama también una rebaja de los impuestos aplicados al gasóleo agrario. Entre sus demandas, pide implantar un gasóleo profesional agrario con el impuesto especial armonizado mínimo en la UE y un IVA reducido, además de acelerar la devolución al campo de la parte correspondiente del impuesto especial de hidrocarburos (IEH). También insta al Ejecutivo a emplear los mecanismos a su alcance para preservar la estabilidad del mercado ante posibles problemas de suministro.

El sindicato recuerda que, durante 2025, el precio medio del gasóleo agrícola en España osciló entre los 1,08 euros por litro a mediados de junio y los 1,11 euros a principios de febrero. Este miércoles, añade, la media se situó en 1,22 euros por litro. "Esta evolución hace necesario adoptar medidas urgentes para evitar sobrecostes desorbitados", subraya la organización, que remite al precedente del inicio de la guerra de Ucrania, hace cuatro años, cuando el carburante llegó a alcanzar los 1,7 euros por litro.