Energía
España arranca 2026 con un nuevo récord de turistas extranjeros en enero, con 5,13 millones
El gasto de los visitantes superó los 7.800 millones de euros, un 9,3% más, con Reino Unido como principal país emisor y Canarias como primer destino elegido
El turismo sigue en forma, aunque a un ritmo más moderado respecto al del comienzo del año anterior. España recibió en enero 5,13 millones de turistas internacionales, un 1,2% más que un año antes, con un gasto que ascendió a 7.805 millones de euros, un 9,3% más, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se mantiene, así, la tendencia de los últimos dos años, con un crecimiento del gasto por encima de las llegadas.
Reino Unido sigue como primer país emisor de turistas (con casi 900.000 turistas y un aumento del 3,3%, respecto al mismo periodo de 2025), seguido de Alemania (527.327 nacionales, un 2% menos) y de Francia (517.788 turistas, un 19,5% menos). Reino Unido y Alemania fueron también los principales países con mayor gasto (13,9% y 10,6% del total, respectivamente), pero les sigue Países Nórdicos (7% del total).
En el capítulo de gasto destaca en enero el conjunto de países de ‘resto del mundo’, cuyo desembolso crece un 18,8% e Italia, cuyo gasto sube un 16,5%.
Canarias fue el primer destino principal de los turistas en enero, con 1,4 millones de turistas, un 4,9% más que en enero de 2025; seguido de Cataluña, que cedió un 6,2% de turistas hasta situarse en algo más de un millón, y la Comunidad de Madrid (un 8,8% más, hasta los 766.365). En el capítulo del resto de comunidades, estas en global aumentaron sus visitantes internacionales un 1,2%, rozándose los 500.000 turistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- Trenes cancelados, sin conexión con Málaga ni Jaén y con limitaciones de velocidad: Córdoba, lejos de la normalidad ferroviaria
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Ángel Torres anuncia su adiós a la presidencia del Getafe en 2028
- Córdoba se prepara para el barro en un martes primaveral: el giro exprés que dará el tiempo según la Aemet
- Detenidos dos individuos en Córdoba por robo con violencia en una vivienda unifamiliar, sustrayendo 6.000 euros