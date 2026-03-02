Moeve da luz verde a la inversión de más de 1.000 millones para arrancar su 'megaproyecto' de hidrógeno verde

Moeve ha dado el pistolazo de salida definitivo al Valle Andaluz, uno de los mayores y más ambiciosos proyectos de hidrógeno verde de Europa, al aprobar su consejo de administración la decisión final de inversión (FID) para poner en marcha su primera fase, según confirmaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

La fase inicial del desarrollo del Valle Andaluz del hidrógeno verde, denominada Proyecto Onuba, supondrá una inversión de más de 1.000 millones de euros, para construir un electrolizador de 300 megavatios (MW) junto con nueva generación solar y eólica.

Además, Moeve tendrá como socios en esta primera fase a Masdar, grupo de renovables de Abu Dabi, y a Enalter, sociedad constituida por Enagás Renovable y Alter Enersun.

En concreto, la compañía propiedad Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi, y de la firma de inversión estadounidense Carlyle tendrá una participación del 51% en esta primera fase, mientras que Masdar y Enalter serán socios minoritarios.

Hace casi un año, el Gobierno adjudicó de manera definitiva un total de 1.214 millones de euros de fondos NextGenEU en ayudas a la creación de grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable, de los cuales 303 millones de euros correspondieron al Proyecto Onuba.

Esta primera fase del Valle Andaluz, proyecto clave en la estrategia 'Positive Motion' de Moeve, contempla la construcción en Palos de la Frontera (Huelva) de una planta de generación de hidrógeno verde con 300 megavatios (MW) de potencia de electrólisis, ampliable en 100 MW adicionales.

Esta nueva infraestructura suministrará hidrógeno verde tanto a las propias instalaciones industriales de la compañía como a terceros, contribuyendo de manera significativa a la descarbonización de la industria y del transporte pesado terrestre, marítimo y aéreo.

De hecho, hace una semana el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adjudicó 928 megavatios (MW) de acceso a la red eléctrica a grandes proyectos industriales, asociados a una inversión de 3.105 millones de euros, en el primer concurso de acceso de demanda en determinados nudos de la red de transporte. Entre estos proyectos seleccionados figuraban más de 257 MW para Moeve en los nudos onubenses.

El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde es la iniciativa más ambiciosa del sector en España y una de las más relevantes en Europa. Este proyecto en conjunto, con una inversión superior a los 3.000 millones de euros, contará con dos centros de producción de hidrógeno verde en los parques energéticos de Moeve de La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva) y San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz).

Estas plantas alcanzarán una capacidad de electrólisis combinada de dos gigavatios (GW) y producirán hasta 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año.

Esta decisión de Moeve se produce en un momento en el que la apuesta por el hidrógeno verde parecía estar cayendo en una ralentización en toda Europa, antes las incertidumbres respecto a su competitividad más en el corto-medio plazo.

No obstante, en el caso de España, la apuesta del Gobierno para hacer del hidrógeno verde una de las palancas de la política energética, clave para la descarbonización de la industria, transporte pesado y otros sectores productivos, es firme.