Gafas inteligentes y con IA: la tendencia de futuro que ya es una realidad en el MWC 2026

Cuando se trata de integrar la potencia de un ordenador portátil en tu rostro, cada milímetro de espacio y cada milisegundo de latencia importa. Cámaras, altavoces, procesadores y espacio para una batería. Todo eso ya cabe en unas gafas inteligentes.

La industria tecnológica lleva más de una década persiguiendo el objetivo de convertir este dispositivo en un éxito comercial de masas. El primer gran intento, las Google Glass de 2011, fue un fracaso espectacular. Pero mucho ha llovido desde entonces. Los obstáculos técnicos para alcanzar esa meta se están reduciendo, pero también los culturales. Aunque aún hay retos por solventar, el MWC 2026 demuestra que esa ambición está más cerca que nunca.

Hablar de smart glasses es hablar de Meta y sus Ray-Ban, el modelo que más éxito comercial ha tenido hasta la fecha. El año pasado, la multinacional francoitaliana EssilorLuxottica vendió hasta siete millones de unidades en todo el mundo, lo que supone más del triple que las vendidas en 2023 y 2024 combinadas. El gigante tecnológico dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp también está detrás de las Oakley Meta Vanguard, unas gafas inteligentes adaptadas para deportistas.

Mobile World Congress 2026 / JORDI OTIX

"Queremos dar superpoderes a los usuarios", ha prometido Peter Matsimanis, director de Arquitectura de Dispositivos Portátiles de Meta, durante un acto de exposición de los dispositivos de la marca. "[Las gafas] te permiten sentir que estoy presente contigo al hablar, pero al mismo tiempo estoy leyendo información en mi pantalla. Es visible para mí, pero invisible para ti".

Primer dispositivo con IA

En pleno frenesí de inversiones en inteligencia artificial, el sector confía en que las smart glasses serán el primer aparato de hardware que adoptará esa tecnología. Aunque su nicho de consumidores es por ahora limitado, la oportunidad de esta rama del negocio es real. Durante la primera mitad de 2025, ventas mundiales de gafas inteligentes se dispararon un 110%, según datos la firma de análisis de mercados tecnológicos Counterpoint. Meta acaparó más del 70% de la cuota de mercado.

Sin embargo, el imperio de Mark Zuckerberg no es el único interesado en este segmento. Cada vez más compañías apuestan por las gafas inteligentes. Es el caso de Samsung —con las Samsung Galaxy Smart Glasses—, Apple —que trabaja en un dispositivo con IA más ligero que Apple Vision Pro—, Xiaomi —que ya ha presentado las Xiaomi AI Glasses y las Mijia Smart Audio Glasses— o Snap, que a principios de año anunció la creación de una filial independiente para desarrollar sus gafas inteligentes de realidad aumentada, bautizadas como Specs. Incluso Google, que canceló su proyecto en 2015, lanzará este año al mercado dos nuevos modelos de smart glasses: unas gafas con pantalla e IA integrada y otras de asistencia sin pantalla.

Además de Meta, gigantes tecnológicos como Apple, Samsung, Google, Xiaomi o Snap han lanzado o trabajan en la creación de gafas inteligentes con IA

OpenAI también podría dar el salto a ese formato. El año pasado, la start-up desarrolladora de ChatGPT destinó 650 millones de dólares a fichar a Jony Ive, diseñador del iPhone, y su empresa de IA, una inversión con la que muestra su intención de liderar la creación del próximo gran dispositivo de masas que logre superar el smartphone.

Recelos por falta de privacidad

Las barreras para lograr esa ambición se están reduciendo. La evolución tecnológica hace que cada vez sea más viable comercializar un producto integrado al rostro a un precio más o menos asequible. Sin embargo, las smart glasses aún generan muchos recelos. Y es que esas gafas equipadas con cámaras, sensores y sistemas de información abren la puerta a potenciales violaciones de la privacidad.

Noticias relacionadas

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, con unas gafas Meta Ray-Ban Display / Carlos Barria / EPC

En las últimas semanas, se han denunciado casos de hombres que utilizaban las Meta Ray-Ban para grabar sin consentimiento y humillar a sus víctimas. Incluso la juez del caso sobre la adicción de los menores a las redes sociales en Estados Unidos se vio obligada a ordenar al equipo de asesores y guardaespaldas que acompañaron a Zuckerberg que se las quitasen durante el juicio. Si a eso se suman los planes de Meta de incorporarles sistemas de reconocimiento facial, las gafas inteligentes podrían