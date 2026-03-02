El conflicto EEUU-Irán provoca caídas en los mercados de todo el mundo y aleja al Ibex 35 de los 18.000 puntos

Caídas generalizadas, en todos los mercados, excepto en el petróleo y los activos refugios. Así se podría poner en pocas palabras la reacción de las bolsas mundiales al conflicto que libran en estos momentos, desde el sábado, EEUU, Israel e Irán. En la mañana de este lunes, el Ibex 35 ha comenzado la primera sesión bursátil de la semana con una caída del 2,58%, como ya anticipaban sus futuros, que situaban el desplome en torno al 3%. Así, el selectivo español arranca la negociación en la marca de los 17.886 puntos, por debajo de la cota psicológica de los 18.000, ya conquistada hace tiempo, y lastrada por la incertidumbre política a nivel global.

Con este contexto, en la apertura, solo dos valores del Ibex 35 cotizaban en positivo. Repsol registraba un alza del 7,44%, que llevaba a la acción de la petroquímica española a rebasar los 20 euros. Por otra parte, Indra, campeón de defensa en España, ganaba un 4,78% en la sesión, empujando sus títulos más allá de los 65 euros por acción.

El resto de cotizadas del selectivo mostraban caídas respecto a la apertura, destacando el caso de IAG, que perdía un 7,31%. Inditex, por su parte, registraba una caída del 5,31%, mientras que el Santander perdía un 5,19%.

En los mercados, el principal beneficiado por las refriegas entre los tres países está siendo el petróleo. El precio del barril de crudo se disparaba en la mañana de este lunes más de un 8% en sus dos cotizaciones clave. El Brent, referencia en Europa, ganaba un 9,10%, situándose en los 79,41 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), por su parte, se apuntaba un 8,30%, situándose en los 72,44 dólares por barril, rondando ambas versiones del activo los 80 dólares por barril.

Gráfico de los Mercados Mundiales

Los repuntes se deben, principalmente, a los bombardeos iraníes sobre el estrecho de Ormuz, enclave por el que transitan el 20% de los barriles de crudo a nivel mundial. De hecho, las grandes navieras han empezado ya a recomendar a sus empleados que se pongan a salvo tanto a sí mismos como a los barcos. Es el caso de la italo-suiza MSC, la compañía más grande del mundo en el sector, que ha ordenado a todos sus buques en el Golfo Pérsico ponerse a salvo, mientras ha suspendido sus cargamentos con destino a Oriente Medio.

La danesa Maersk, una de las compañías líderes del mundo en logística, ha tomado también precauciones similares a causa de la delicada situación que atraviesa el estrecho. El pasado domingo, la naviera de mercancías anunció que suspendería el tránsito de sus buques y mercancías por Ormuz "hasta nuevo aviso", citando razones de seguridad como su "prioridad número uno".

En los mercados extranjeros se han vivido caídas similares a las registradas por el Ibex 35. En las plazas más importantes de Europa, los mercados recibían con sonoras caídas la renovada incertidumbre política a nivel mundial. La Bolsa parisina caía un 1,93% en la apertura, mientras que el DAX alemán lo hacía en un 2,38%. Por otra parte, el FTSE 100 londinense caía un 1,02%, mientras que la Bolsa de Milán registraba un desplome del 2,52%. Todas caían, pero ninguna con la fuerza del Ibex 35.

Otra de las cotizaciones que promete movimientos al alza motivada por la inestabilidad geopolítica es la de los metales preciosos. De hecho, tanto el oro como la plata ya registran alzas, con ambos repuntando en torno a un 3,30% en las primeras horas del intercambio semanal. Así, la onza de oro Troy se coloca alrededor de los 5.420 dólares, mientras que la de plata vuelve a rondar los 100 dólares, actualmente en 96,3.