INVERSUS,  o cómo ofrecer alternativas atractivas frente a las inversiones tradicionales

“No es lo mismo comprar acciones en bolsa de una empresa como Inditex que ser socio de esa gran empresa” Con estas palabras, José Manuel Fernández Madrid, CEO de INVERSUS iniciaba su ponencia sobre inversiones alternativas en economía real y sobre cómo INVERSUS ofrece a sus clientes la posibilidad de coinvertir en los proyectos que la empresa está llevando a cabo. “Invitamos a nuestros clientes a que sean nuestros “socios” en proyectos de economía real; y es con ellos con los que repartimos los beneficios y plusvalías obtenidas”.

Ante un auditorio constituido por más de sesenta expertos, congregados en el Club Antares de la Cámara de Comercio de Sevilla con motivo de la jornada ‘Diversificación en la inversión y la financiación’, Fernández Madrid dejó sentado que estas nuevas tendencias en la gestión del patrimonio no vienen a acabar con las líneas tradicionales, como son los productos que ofrecen las entidades bancarias, sino a complementarlas. Un foro profesional donde se debatió sobre algunas de las claves que explican el auge de las inversiones alternativas y que justifican, a la vez, la potente expansión que están teniendo empresas como INVERSUS.

“Nosotros trabajamos productos de economía real; son estas inversiones las que mueven el mundo porque aportan riqueza, crean valor y generan empleo”.

Dando acceso a muchos “pequeños ahorradores”, generalmente invisibles para la banca, INVERSUS lidera un modelo de negocio que ofrece a sus clientes rentabilidades de mercado que evidentemente difieren las que normalmente se obtienen de los productos financieros contratados en la banca tradicional.

“Nos hemos alineado con el pequeño ahorrador -insistió el CEO de Inversus-; clientes a los que nadie les había dado nunca la oportunidad de estar en grandes proyectos; hemos decidido sumar el esfuerzo de muchos para que, juntos, podamos estar en proyectos relevantes. Y la tendencia del mercado nos está dando la razón y demostrando que estamos en el buen camino. El caso de la salida al mercado para minoristas de la Sicav de Alicia Koplowitz es una muestra de nuestra acertada decisión”.

Respecto de la financiación, Fernández Madrid explicó que fue a partir de la crisis de 2008, en el que la banca cerró prácticamente todas las vías de financiación, “cuando descubrí que en muchos países existían alternativas de financiación a las que en España no se podía acceder; herramientas que pueden suponer un gran apoyo para el desarrollo de proyectos empresariales”.

El director general de Inversus Capital Limited, José Joaquin Vicente, también ponente en este foro, insistió en los argumentos de su CEO al señalar que “en todas las inversiones que acometemos, la sociedad con nuestros clientes es siempre la clave, porque todas las inversiones están cofinanciadas. Los clientes son nuestros socios”.

Finalmente, tendió la mano a los asistentes al dejar constancia de que “en inversiones y financiación alternativas está todo por hacer: plantear vuestra necesidad y os haremos una propuesta para trabajar conjuntamente”.

El principal artífice de esta jornada fue el asesor financiero independiente Santiago Polo, de quien el gerente del Club Cámara Antares, Luis Miguel Cordero, resaltó la seriedad, la profesionalidad y el esfuerzo con el que viene trabajando en Sevilla desde hace años para construir una buena reputación y ganarse la confianza de sus clientes.

Polo arrancó su intervención alertando de que “hoy se va a hablar de soluciones que tradicionalmente han estado solo a disposición de grandes patrimonios”. Y advirtió de que “ya no podemos considerar un lujo gestionar el patrimonio propio o de la empresa; tiene que ser una obligación. Tener el patrimonio parado supone perder cada año un 3 % de su valor, lo que al cabo de diez años supone perder el 25-30 % de su valor”.

El asesor independiente dejó constancia de la importancia de actuar con coherencia en los productos financieros que se utilizan, porque cada situación requiere de una solución distinta. No existe el café para todos, como muchas veces hace la banca privada, que solo ofrece un par de productos para todo el mundo.

También destacó el valor de la transparencia, para que cada cliente sepa en todo momento lo que se está haciendo con su dinero.

Polo acabó señalando que “Inversus es uno de mis grandes socios. Me encantan sus fórmulas de financiación alternativa, pero sobre todo sus líneas de inversión, en las que además de una elevada rentabilidad hay un capital avalado”.

El delegado territorial de Inversus en Bilbao, Gotzon Arzanegi, hizo un repaso por toda la estructura de este grupo, resaltando que a pesar de que el ámbito financiero es su principal línea de negocio, INVERSUS apuesta decididamente por la diversificación.