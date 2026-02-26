Red Eléctrica prevé invertir 6.000 millones en los próximos cuatro años, un 36% más

Redeia compromete una inversión de 6.000 millones de euros en la red de transporte, que gestiona su filial Red Eléctrica, según el nuevo Plan Estratégico de la compañía con horizonte 2029, presentado este jueves. A esa cifra se añaden otros 500 millones de euros más que destinará a sus filiales internacionales y a su actividad de fibra óptica a través de Reintel, según ha trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa semipública (el Estado tiene el 20% del capital) eleva, así, un 36% sus inversiones del plan anterior (4.400 millones) hasta alcanzar los 6.000 millones de euros, con el objetivo de poner en marcha la nueva planificación eléctrica, que aunque no está todavía aprobada, prevé elevar la inversión en la red de transporte hasta los 13.100 millones de euros en el horizonte 2025-2030.

De esta forma, Red Eléctrica ejecutará un poco menos de la mitad de esa planificación diseñada por el Gobierno en los próximos cuatro años. El resto del dinero --unos 7.100 millones de euros-- se reparte entre los 1.500 millones invertidos este 2025 y los dos años siguientes (2030 y 2031), que todavía no tienen cuantía concreta, a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente la planificación eléctrica.

"Hemos preferido esperar a la aprobación definitiva de la planificación eléctrica para asumir compromisos concretos más allá de 2029, aunque la visibilidad que vemos en los años 2030 y 2031 asciende a volúmenes por encima de los 4.000 millones de euros", ha explicado el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino.

La compañía, que ha presentado este jueves sus resultados de 2025, elevará un 70% la inversión media anual en Red Eléctrica respecto a su anterior plan al pasar de 800 millones de euros a 1.500 millones "con el foco puesto en las nuevas demandas del tejido productivo, centros de datos, electrificación del transporte, puertos o hidrógeno verde, entre otros consumos”, según ha explicado su presidenta, Beatriz Corredor.

"Esta nueva fase de la transición ecológica requiere seguir invirtiendo en infraestructura, pero también incorporar tecnología, digitalización, innovación y nuevas capacidades para una operación del sistema eléctrico cada vez más compleja, cuya prioridad seguirá siendo la seguridad del suministro”, ha añadido Corredor.

Como resultado de este impulso, Redeia prevé un crecimiento del 35% en su base de activos regulados (RAB), hasta 12.000 millones de euros a finales de 2029, que alcanzan los 14.400 millones considerando la obra en curso estimada. Fuera del perímetro temporal del plan que ahora se presenta, la base de activos regulados superará los 15.000 millones de euros a cierre de 2031, a los que se sumará una obra en curso en el entorno de los 2.000 millones de euros.

Dividendo de 87 céntimos

La corporación, que registró 1.258,3 millones de euros de beneficio bruto de explotación (Ebitda) al cierre de 2025, prevé mantener un ritmo de crecimiento anual "superior al 5%". Mientras que, en el caso del beneficio neto, que cerró 2025 en 505,6 millones de euros, se prevé un crecimiento en el entorno del 3%.

Además, la compañía reafirma su compromiso con una creación de valor para sus accionistas y ha anunciado una política de dividendo creciente y sostenible para alcanzar los 0,87 euros por acción en 2029, lo que supone un crecimiento anual del 2% durante el periodo. El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de accionistas el reparto de un dividendo de 0,80 euros por acción con cargo a los resultados de 2025.

Otros negocios

Redeia prevé invertir en el entorno de los 150 millones de euros, centrado "en el refuerzo y la expansión de las redes de transporte en Brasil, Chile y Perú a través de su filial Redinter". Mientras que plantea una inversión de 110 millones de euros en el operador de fibra óptica oscura Reintel con el objetivo de "ampliar las capacidades de su red y atender la creciente demanda de conectividad de alta calidad con el fin último de contribuir a la eliminación de la brecha digital.