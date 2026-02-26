Gestamp gana 152 millones en 2025 e ingresa 11.349 millones en un "complejo" entorno de mercado

Gestamp logró un beneficio neto de 152 millones de euros en 2025, un 19% menos que en 2024, e ingresó 11.349 millones de euros, un 5,4% menos, por el "complejo e incierto" entorno sectorial, marcado por la volatilidad en los volúmenes de producción, con caídas en regiones clave como Europa Occidental y Nafta.

La facturación también se vio impactada por la evolución desfavorable de las divisas en mercados clave en los que opera la compañía, según ha explicado Gestamp este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Precisamente en el contexto de 2025, un año marcado por el realineamiento de los objetivos de electrificación de diferentes fabricantes, Gestamp ha llevado a cabo acciones extraordinarias para adaptar su estrategia a una ralentización en la adopción del vehículo eléctrico. En esa línea, la compañía ha alcanzado distintos acuerdos de compensación con clientes con un impacto negativo de 52 millones de euros a nivel de Ebit.

Por otra parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Gestamp se situó en los 1.323 millones de euros en 2025 (excluido el impacto del 'Plan Phoenix'), en línea con la cifra de 2024.

Las medidas de eficiencia, optimización de costes y mejora de la rentabilidad impulsadas por la compañía le permitieron situar el margen sobre Ebitda en el 11,7% a cierre de 2025, lo que supone un incremento respecto al 11% de 2024 (excluyendo el impacto del 'Plan Phoenix').

En esa línea, la compañía continuó dando pasos en su 'Plan Phoenix', que pretende acercar el margen de Nafta al del resto de regiones en las que opera y situarlo en el doble dígito a finales 2026. En el ejercicio 2025 Gestamp cumplió sus objetivos y alcanzó un margen del 8,1%, frente al 7% de un año antes.

"El contexto en el que hemos operado en 2025 ha vuelto a estar marcado por el menor dinamismo en la producción de vehículos en mercados mundiales clave, lo que, unido a la incertidumbre regulatoria, ha impactado en la actividad de la compañía. No obstante, hemos seguido protegiendo la competitividad de Gestamp, así como trabajando en la solidez financiera del balance", ha destacado el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas.

La deuda baja

A lo largo del ejercicio, la compañía ha seguido trabajando en el desarrollo de su estrategia de optimización del endeudamiento para reforzar su solidez financiera. En esa línea, Gestamp ha conseguido reducir su deuda neta en 276 millones en un año, hasta los 1.821 millones a cierre de 2025.

Esta cifra representa el menor endeudamiento desde que la compañía debutó en Bolsa, en 2017, y permite situar el apalancamiento en un ratio de 1,4x Ebitda, en línea con el objetivo de la compañía encaminado a mantenerlo en un rango de entre 1 y 1,5x Ebitda.

Asimismo, en el año el flujo de caja libre de la compañía alcanzó los 278 millones de euros (excluyendo el 'Plan Phoenix'), por encima de los 178 millones de 2024 y superando el objetivo marcado para el ejercicio.

Las cifras alcanzadas en términos de flujo de caja libre y endeudamiento han permitido a Gestamp cumplir con las previsiones actualizadas para 2025 y reforzar sus palancas de rentabilidad y fortalecimiento del balance.