Nuevo periodo regulatorio
Aena destinará casi un 20% de sus inversiones entre 2027 y 2031 en el aeropuerto de Barcelona
El gestor aeroportuario ejecutará un tercio de los 3.200 millones en la ampliación del aeropuerto de Barcelona antes de 2031
Aena invertirá 1.765,2 millones de euros entre 2027 y 2031 en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Son casi el 20% del total de inversiones previstas por el gestor aeroportuario en toda su red nacional, que asciende a 9.991 millones de euros. De esta cifra, 1.020 millones de euros corresponde a actuaciones relacionadas con la ampliación del aeropuerto, que asciende a un total de 3.200 millones.
Es decir, la compañía semipública ejecutará un tercio de los 3.200 millones de euros antes de 2031 en diversas actuaciones y dejará los más de 2.000 millones restantes para los siguientes cuatro años (DORA IV). A esos 1.020 millones de euros se añaden otros 745 millones de euros, que se ejecutarán en el mismo periodo, dirigidos a otras actuaciones generales relacionadas con el mantenimiento, la seguridad la calidad, la sostenibilidad o la tecnología que, en muchos caso, son "consecuencia de cambios normativos más exigentes".
En concreto, Aena pondrá en marcha en el citado periodo gran parte de la reforma de la T2 y una parte del retranqueo de la fachada de la T1 dirigido a dar más espacio "para que los viajeros estén cómodos y quepan bien las nuevas máquinas de revisión de equipajes, que permiten no sacar líquidos y equipajes electrónicos".
Además, el gestor aeroportuario espera acometer en los próximos cuatro años "inversiones importantes en el ámbito de las compensaciones medioambientales si los tiempos se cumplen y el plan director está aprobado entre 2028 y 2029". De esta forma, en el siguiente periodo, 2032-2035 se realizaría la terminal satélite y el alargamiento de la pista.
La ampliación del aeropuerto de Barcelona, valorada en 3.200 millones de euros, implica la construcción de una nueva terminal satélite, una conexión entre esa nueva terminal y la T1, el alargamiento de la pista del mar y unas compensaciones medioambientales debido a que se modifican en algunos aspectos la Red Natura 2000.
Aena prevé invertir 9.991 millones de euros entre 2027 y 2031 en todos los aeropuertos para "atender el tráfico en las próximas décadas" y al mismo tiempo mantener "la capacidad actual, la seguridad, los niveles de calidad y la eficiencia del sistema aeroportuario y se afianza el compromiso con la sostenibilidad".
Además, se llevarán a cabo "proyectos clave" en los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Tenerife Sur, Valencia, Ibiza, César Manrique-Lanzarote, Bilbao, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Menorca y Melilla. "Lo que propone Aena es transformar en los próximos 10 años los aeropuertos españoles para servir a los viajeros en las próximas tres décadas", ha reiterado Lucena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet advierte de un nuevo cambio en el tiempo en Córdoba provocado por el anticiclón
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017
- El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches
- Un triángulo de ocio familiar 100% accesible en Córdoba: el centro de educación ambiental se une al Zoo y al Botánico
- El diputado de Vox por Córdoba defiende que 'la lengua' de los andaluces es el español y cree que Montero debería 'ir al logopeda
- Los aceites de Córdoba triunfan en Expoliva: Baena y Carcabuey logran los primeros premios entre los mejores AOVE del mundo