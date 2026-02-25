Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas de AndalucíaLagartijoBancos de Los PatosOposicionesAccidente en AdamuzHotel MercerViernes políticoEl tiempoFeria del LibroMarcha hípica
instagramlinkedin

RESULTADOS EMPRESARIALES

ACS dispara su beneficio y roza los 1.000 millones

La constructora y empresa de infraestructuras rozó los 50.000 millones de euros en ventas, después de elevar cerca de un 20% su facturación

El presidente del grupo ACS, Florentino Pérez, conversa con el consejero delegado, Juan Santamaría

El presidente del grupo ACS, Florentino Pérez, conversa con el consejero delegado, Juan Santamaría / Eduardo Parra (EP)

G. S.

Madrid

La constructora y empresa de infraestructuras ACS alcanzó una facturación global en 2025 de 49.848 millones de euros, un 19,7% más que en 2024, y un beneficio neto atribuible gracias a los extraordinarios de 950 millones de euros, cerca de un 15% superior, según ha hecho público la compañía presidida por Florentino Pérez.

(Próxima ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents