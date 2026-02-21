Los fondos españoles de la defensa se lanzan a por 2.950 millones

Los fondos de inversión especializados en defensa y seguridad siguen ganando tamaño y patrimonio al ritmo del interés que despiertan entre instituciones, grandes compañías y el sector financiero. Los tres vehículos tienen este año el objetivo de alcanzar los 2.950 millones después de que Indra haya anunciado el lanzamiento de un segundo fondo con el objetivo de captar hasta 1.000 millones de patrimonio, que se uniría a su primer vehículo ya existente de 200 millones.

En octubre, el vehículo más pequeño del sector, Hyperion Fund, que lidera Pablo Casado, el expresidente del PP, anunció en su primer día del inversor el lanzamiento de un segundo vehículo centrado en compañías de defensa y ciberseguridad de hasta 500 millones para este año, aunque valora aumentar este patrimonio hasta la cifra de 1.000 millones para poder competir a nivel europeo, según fuentes del mercado.

En 2024, el fondo que cuenta entre los socios a un sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez-Acebo Botín, captó 150 millones, de los cuales ya ha invertido más de la mitad de este capital en empresas como la industrial catalana Gutmar, las aeronáuticas Brok-air y ATS Aviation y las espaciales Pangea Propulsion y Sateliot, ambas con sede en Barcelona. En febrero, ha entrado como socio minoritario en la compañía británica de guerra electrónica Antares Defence Systems, aunque no ha desvelado el importe de la operación ni el porcentaje del capital de la empresa adquirido. La empresa está especializada en amplificadores de potencia de radiofrecuencia y subsistemas de microondas para combatir amenazas en conflictos híbridos.

Entre los inversores de Hyperion se encuentran el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) -dependiente del Ministerio de Ciencia- que ha invertido hasta 28,5 millones, el Fond-Ico -filial inversora del Instituto de Crédito Oficial (ICO)- que cuentan con inversiones de alrededor de 10 millones y grandes compañías españolas como Indra, Sapa y Prosegur. El inversor ancla es Nortia Investment Holding, el 'family office' del fundador de los casinos Cirsa, Manuel Lao. También dispone de patrimonio de gestoras de fondos como Q-energy, McWin y Serena.

El tercer fondo en discordia es el Nazca Aeroespacial y Defensa de la gestora Nazca Capital, que encabeza Carlos Carbó desde 2001 tras su paso en el grupo García Baquero como director general junto a Álvaro Mariategui. El vehículo tiene un objetivo de captación de 600 millones y ya ha obtenido el fondo ha obtenido compromisos por un importe de 425 millones gracias a una inversión de 40 millones por parte del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el brazo especializado en inversiones en el capital de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que preside la exministra Nadia Calviño, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y Airbus.

El fondo ha cerrado ya dos operaciones: Teltronic, la compañía tecnológica aragonesa especializada en comunicaciones críticas para transporte, seguridad pública, infraestructuras críticas y defensa que adquirió al grupo chino Hytera Communications por 120 millones; y Ravenloop, compañía especializada en inteligencia cibernética predictiva basada en inteligencia artificial (IA) para defensa y seguridad nacional. "Ambas inversiones reflejan la ambición del fondo de apoyar tecnologías estratégicas, empresas con alta capacidad de escalado y actores capaces de fortalecer las capacidades tecnológicas críticas", sostiene la firma.

Nazca prevé anunciar nuevas inversiones en los próximos meses, apoyándose en un amplia cartera de posibles operaciones en compañías con un alto contenido tecnológico y también un papel creciente en la cadena de valor europea.

‘Tractor’ nacional

Indra, en su rol de tractor nacional del sector de la defensa, quiere ampliar de forma notable su fondo Indra Ventures, centrado en empresas tecnológicas duales (civiles y militares). Su director general de estrategia, fusiones y adquisiciones, Manuel Ausaverri, explicó la semana pasada que aspira a pasar de los 200 millones actuales al lanzamiento de otro fondo de 1.000 millones a más largo plazo. Según detalló, el fondo se creó para apoyar a pequeñas firmas tecnológicas avanzadas y disruptivas, hacerlas crecer y llevarlas a su máximo potencial, especialmente en capacidad de producción. Hoy cuenta con aportaciones de Indra, del CDTI y de socios privados, pero para alcanzar ese salto necesitará nuevos "socios financieros e industriales".

Aun así, la empresa aún no ha definido la estructura concreta con la que quintuplicará el tamaño del vehículo. Ausaverri remarcó que, en España, el objetivo es "elevar el nivel de la industria" empezando por la base, es decir, por las startups. También defendió que Indra está bien posicionada para impulsar un ecosistema nacional de compañías de defensa porque participa en la mayoría de programas de modernización militar, y planteó como misión construir una red de empresas sólidas y rentables que consolide una industria estable y potente, con vocación exportadora cuando baje el ciclo actual de demanda ligado a la defensa y a la guerra de Ucrania.