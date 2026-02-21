El Condado de la Vega Grande, la familia noble más relevante de Canarias, salda el impuesto de sucesiones con una docena de cuadros históricos

Una obra del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina, otra de Martín Chirino, dos lienzos de Luca Giordano, seis atribuidos a Bartolomé Esteban Murillo o a su taller, varias de Manolo Millares y un cuadro de Juan Carreño de Miranda. Son las piezas que el condado de la Vega Grande de Guadalupe entregó al Estado como parte del pago del Impuesto de Sucesiones a Hacienda, una operación inédita de la familia noble más relevante de Canarias.

La decisión de entregar estos cuadros se produjo tras el fallecimiento en 2020 del padre del actual conde, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna. Su hijo, Alejandro del Castillo y Benítez de Lugo, décimo titular del condado, junto a sus hermanos, acordó saldar la deuda tributaria mediante la entrega de una docena de piezas artísticas, tal y como adelantó El País. La operación se enmarca en el sistema de pago en especie que permite la legislación española, por el cual los contribuyentes pueden liquidar el impuesto de sucesiones con bienes culturales cuando no disponen de liquidez suficiente. Esta modalidad exige una tasación previa y la autorización de la administración competente, en este caso el Gobierno de Canarias.

Las obras pasaron a formar parte del patrimonio del Gobierno de Canarias y las más importantes se encuentran en la Casa de Colón. El Ejecutivo regional ha cedido temporalmente los cuadros de Giordano al Cabildo de Gran Canaria para su futura exposición en el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea), cuyo edificio en Vegueta continúa en obras. La corporación insular prevé inaugurar esta infraestructura antes de que finalice el mandato y la considera un proyecto estratégico llamado a convertirse en motor cultural a largo plazo, con acuerdos previstos con grandes pinacotecas nacionales y vocación de atraer tanto a residentes como a visitantes.

Entre las piezas destaca especialmente la tabla flamenca del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina, un pintor anónimo activo a finales del siglo XV y comienzos del XVI en los Países Bajos meridionales. La obra pertenecía al gran Retablo de la Adoración de los Magos encargado por Isabel La Católica para un convento de Burgos, del que hoy se conservan paneles dispersos en distintos museos y colecciones europeas. Este maestro recibe su nombre precisamente por un conjunto de escenas dedicadas a Santa Catalina de Alejandría que permiten identificar su estilo: figuras estilizadas, detallismo minucioso en ropajes y arquitecturas y un uso brillante del color característico de la pintura flamenca tardomedieval.

En cuanto a las piezas de Giordano que se exhibirán en el Mubea, se trata de dos lienzos que superan los dos metros de largo y tres de alto y retratan escenas de la mitología griega. En concreto, Neptuno, que representa al dios del mar acompañado de figuras divinas como Anfitrite y Hera, mientras que El rapto de Proserpina muestra el momento en que Hades, hermano de Poseidón (Neptuno), secuestra a Proserpina para llevarla al Tártaro, el abismo que en la mitología helena sirve como prisión de los condenados.

Restauración de las obras

Antes de su exposición pública, ambas pinturas serán restauradas. El Ministerio de Cultura adjudicó por 125.000 euros la intervención de los lienzos, que serán trasladados al Instituto de Patrimonio Cultural de España, en Madrid. Los trabajos, previstos durante unos seis meses, buscan frenar daños estructurales, problemas de humedad, hongos y pérdidas de material pictórico.

La familia Del Castillo ha desempeñado un papel central en el desarrollo económico y turístico de Gran Canaria desde que Carlos III concediera en 1777 el título de Conde de la Vega Grande de Guadalupe a Fernando Bruno Castillo Ruiz de Vergara. A lo largo de los siglos ha acumulado extensas propiedades agrícolas e industriales, con especial peso en el sur de la isla.

A comienzos de los años sesenta, la apertura económica del franquismo al capital extranjero encontró en Gran Canaria uno de sus símbolos más visibles. En una rotonda de San Agustín, en San Bartolomé de Tirajana, una escultura de Pepe Dámaso recuerda el lugar donde el octavo conde, Alejandro del Castillo del Castillo, clavó una estaca para señalar el inicio de la primera gran urbanización turística del sur grancanario, germen del posterior desarrollo de Maspalomas y Playa del Inglés.

Noticias relacionadas

En la actualidad, la familia diversifica sus inversiones a través de la sociedad Casticapital, con presencia en negocios industriales e inmobiliarios y participación histórica en empresas como Binter, cuya participación del 20% vendieron en 2020. La entrega de estas obras a Hacienda no solo salda obligaciones fiscales, sino que incorpora al patrimonio público piezas de gran valor histórico y artístico que durante siglos permanecieron en manos privadas.