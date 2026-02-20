'BOOM' INMOBILIARIO
La venta de viviendas alcanza la segunda cifra más alta de la historia de España
En 2025 se cerraron 714.237 compraventas, un 11,2% más que en 2024
La compraventa de viviendas ha alcanzado en 2025 la segunda cifra más alta de la serie histórica, con 714.237 operaciones, un 11,2% más que en 2024, dato solamente superado en 2007, año pico antes del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, según los datos que ha hecho públicos este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato se une al de concesión de hipotecas, que ha arrojado los números más altos en los últimos quince años.
Este jueves, el INE también ha publicado los datos de concesión de hipotecas: en 2025, se firmaron un total de 501.073 préstamos, cerca de un 18% más que en el ejercicio anterior y la cifra más alta registrada en los últimos quince años, desde 2010. Adicionalmente, el importe medio de estos créditos hipotecarios alcanzó un nuevo máximo en la serie histórica, rozando los 172.500 euros.
(Próxima ampliación)
